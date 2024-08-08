https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/suudi-arabistan-haniye-suikasti-iranin-egemenliginin-acik-ihlalidir-1086614735.html
Suudi Arabistan: Haniye suikastı İran'ın egemenliğinin açık ihlalidir
Suudi Arabistan: Haniye suikastı İran'ın egemenliğinin açık ihlalidir
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Tahran ziyareti sırasında öldürülmesinin İran'ın egemenliğinin açık bir ihlali olduğunu ve... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T00:35+0300
2024-08-08T00:35+0300
2024-08-08T00:35+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
islam işbirliği teşkilatı (iit)
suudi arabistan
suudi arabistan dışişleri bakanlığı
iran
filistin
filistin sorunu
gazze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0b/1085765360_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ac3e9a8c387d7dedc61f837ad3190a7c.jpg
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT), İsrail'in Filistin halkına karşı saldırılarını ve İran'ın egemenliğine yönelik ihlalini görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen toplantısında konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın Yardımcısı Velid el-Hureyci, Riyad yönetiminin, İsrail'in Filistin toprakları içinde ve dışında Filistin halkına yönelik bariz saldırıları ve hukuka aykırı uygulamaları nedeniyle Filistin topraklarında tırmanan olayların ciddiyetinin farkında olduğunu ifade etti.Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı, Hamas lideri Haniye’nin Tahran'a yaptığı ziyaret sırasında öldürülmesinin, İran'ın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün, ulusal güvenliğinin, uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu ve bölgesel barış ile güvenliğe tehdit oluşturduğunu kaydetti.Hureyci ayrıca, Suudi Arabistan'ın Filistin meselesine yönelik kararlı duruşundan hareketle, İsrail güçlerinin sivillere yönelik saldırılarını kınamakta olduğunu, devletlerin egemenliğine yönelik her türlü saldırıyı veya herhangi bir devletin iç işlerine müdahaleyi reddettiğini vurguladı.Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 31 Temmuz'da, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/macrondan-iran-cumhurbaskani-pezeskiyana-cagri-elinden-geleni-yap-1086613114.html
israil
suudi arabistan
iran
filistin
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0b/1085765360_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0f6996d0fc9655852cc5d100480e2485.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
israil, israil-filistin, islam işbirliği teşkilatı (iit), suudi arabistan, suudi arabistan dışişleri bakanlığı, iran, filistin, filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, ortadoğu
israil, israil-filistin, islam işbirliği teşkilatı (iit), suudi arabistan, suudi arabistan dışişleri bakanlığı, iran, filistin, filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, ortadoğu
Suudi Arabistan: Haniye suikastı İran'ın egemenliğinin açık ihlalidir
Suudi Arabistan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Tahran ziyareti sırasında öldürülmesinin İran'ın egemenliğinin açık bir ihlali olduğunu ve bölgesel barış ile güvenliğe tehdit oluşturduğunu belirtti.
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT), İsrail'in Filistin halkına karşı saldırılarını ve İran'ın egemenliğine yönelik ihlalini görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen toplantısında konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın Yardımcısı Velid el-Hureyci, Riyad yönetiminin, İsrail'in Filistin toprakları içinde ve dışında Filistin halkına yönelik bariz saldırıları ve hukuka aykırı uygulamaları nedeniyle Filistin topraklarında tırmanan olayların ciddiyetinin farkında olduğunu ifade etti.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı, Hamas lideri Haniye’nin Tahran'a yaptığı ziyaret sırasında öldürülmesinin, İran'ın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün, ulusal güvenliğinin, uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu ve bölgesel barış ile güvenliğe tehdit oluşturduğunu kaydetti.
Hureyci ayrıca, Suudi Arabistan'ın Filistin meselesine yönelik kararlı duruşundan hareketle, İsrail güçlerinin sivillere yönelik saldırılarını kınamakta olduğunu, devletlerin egemenliğine yönelik her türlü saldırıyı veya herhangi bir devletin iç işlerine müdahaleyi reddettiğini vurguladı.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 31 Temmuz'da, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.