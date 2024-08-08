https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/suudi-arabistan-haniye-suikasti-iranin-egemenliginin-acik-ihlalidir-1086614735.html

Suudi Arabistan: Haniye suikastı İran'ın egemenliğinin açık ihlalidir

Suudi Arabistan: Haniye suikastı İran'ın egemenliğinin açık ihlalidir

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Tahran ziyareti sırasında öldürülmesinin İran'ın egemenliğinin açık bir ihlali olduğunu ve... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T00:35+0300

2024-08-08T00:35+0300

2024-08-08T00:35+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

islam işbirliği teşkilatı (iit)

suudi arabistan

suudi arabistan dışişleri bakanlığı

iran

filistin

filistin sorunu

gazze

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İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT), İsrail'in Filistin halkına karşı saldırılarını ve İran'ın egemenliğine yönelik ihlalini görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen toplantısında konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın Yardımcısı Velid el-Hureyci, Riyad yönetiminin, İsrail'in Filistin toprakları içinde ve dışında Filistin halkına yönelik bariz saldırıları ve hukuka aykırı uygulamaları nedeniyle Filistin topraklarında tırmanan olayların ciddiyetinin farkında olduğunu ifade etti.Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı, Hamas lideri Haniye’nin Tahran'a yaptığı ziyaret sırasında öldürülmesinin, İran'ın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün, ulusal güvenliğinin, uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu ve bölgesel barış ile güvenliğe tehdit oluşturduğunu kaydetti.Hureyci ayrıca, Suudi Arabistan'ın Filistin meselesine yönelik kararlı duruşundan hareketle, İsrail güçlerinin sivillere yönelik saldırılarını kınamakta olduğunu, devletlerin egemenliğine yönelik her türlü saldırıyı veya herhangi bir devletin iç işlerine müdahaleyi reddettiğini vurguladı.Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 31 Temmuz'da, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/macrondan-iran-cumhurbaskani-pezeskiyana-cagri-elinden-geleni-yap-1086613114.html

israil

suudi arabistan

iran

filistin

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