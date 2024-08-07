Macron’dan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a çağrı: ‘Elinden geleni yap’

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yarım milyon insanı öldürdü
07:37
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 106: ‘Ateşten çember içindeyiz’
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Dicle Olcay, canlı yayın konuğumuz oldu
12:07
82 dk
HABER MASASI
Instagram'a erişim engeli devam ediyor
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Lige doğru: Transferlerde son durum
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı Turan: İsrail suikastlerle sonuç alamaz
15:01
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
AB'den Belarus'a yeni yaptırım
16:12
2 dk
SESLİ HABER
Irak'ta füze saldırısı: ABD askerleri yaralandı
16:37
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
11 dk
SESLİ HABER
Meghan Markle 'intihar' sorusunu yanıtladı
17:16
1 dk
SESLİ HABER
İsrail’den iddia: Bir Hizbullah komutanı daha öldürüldü
17:36
2 dk
SESLİ HABER
Google davasında karar: Tekelleşme
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
‘Kahramanmaraş’ta inşaat ustası kalmadı’
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin olimpiyat karnesi
18:41
3 dk
SESLİ HABER
Büyük Menderes Nehri ciddi kuraklıklarla karşı karşıya
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
ÖZEL HABER
VPN’in yarattığı tehlike: Casus yazılım mümkün
19:14
9 dk
SESLİ HABER
Görünmez katil tehlikesi: Türkiye de risk altında
19:37
3 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yarım milyon insanı öldürdü
19:46
11 dk
SESLİ HABER
Konut ve araç satışında yeni dönem
20:04
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
06:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Instagram yasağında ‘katalog suç’ tartışması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tahliye taahhütnamesi alan bir ev sahibinin zamanı geldiğinde kiracıyı çıkarması mümkün mü?
12:00
88 dk
HABER MASASI
Instagram'a erişim engeli devam ediyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Hamas’ın yeni lideri belli oldu
16:08
2 dk
SESLİ HABER
Bodrum’da sular günlerce kesik kalacak
16:21
2 dk
SESLİ HABER
Bakan Şimşek: 2.5 milyar dolarlık dış finansmanın imzası son aşamada
16:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
SESLİ HABER
Pentagon: Sorumlusu İran
17:13
2 dk
SESLİ HABER
ATM'lerde yeni dönem başlıyor
17:27
2 dk
SESLİ HABER
'Netanyahu sığınakta kalacak'
17:45
1 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da yaşam maliyeti her geçen ay artıyor
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı milletvekilinden ırkçı sözler: İyi Rus yoktur
18:13
2 dk
SESLİ HABER
Afrika'da her yıl 500 bin kişi bu sebepten ölüyor
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Rus ordusu durdurulamıyor: Bir köy daha ele geçirildi
18:34
1 dk
SESLİ HABER
IMEI kayıt ücretleri 2025 yılında ne kadar olacak?
18:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu püskürtüldü: Sınırı geçmeyi denediler
19:15
2 dk
SESLİ HABER
İsrailli askerler bir Filistinliye cinsel işkence yapmıştı: Görüntüler ortaya çıktı
19:26
3 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını: Filistinlilere yönelik sistematik işkence var
19:40
3 dk
SESLİ HABER
TBMM’de ilginç dilekçe: Ulaşım ücretleri ağırlığa göre olsun
19:53
3 dk
SESLİ HABER
LPG’de ÖTV vurgunu sonrası Ticaret Bakanlığı işlem başlattı
20:05
3 dk
SESLİ HABER
Olimpiyat oyunlarında madalyalı sporcular ülkelerinden ne kadar ödül alıyor?
20:16
3 dk
SESLİ HABER
Önce uçak şimdi Akkuyu: Almanya, Türkiye'ye gelmesine izin vermiyor
20:28
3 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy döneminde Ukrayna’nın borcu rekor seviyede
20:56
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/macrondan-iran-cumhurbaskani-pezeskiyana-cagri-elinden-geleni-yap-1086613114.html
Macron’dan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a çağrı: ‘Elinden geleni yap’
Macron’dan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a çağrı: ‘Elinden geleni yap’
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'e misilleme yapması kesin gözüyle bakılan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan, bölgede yeni bir askeri... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T23:22+0300
2024-08-07T23:22+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
iran
mesud pezeşkiyan
emmanuel macron
fransa
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086612956_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8d2e60c8784d7064642cc06d625b8641.jpg
Macron'un, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan'la telefonla görüştüğü bildirilirken, Elysee Sarayı'ndan yapılana açıklamada, Fransız liderin bu görüşmede, bölgede gerilimin artışından duyduğu ciddi endişeyi dile getirdiği aktarılarak, "(Macron), Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı, İran dahil hiç kimsenin çıkarına olmayacak ve bölgesel istikrara kalıcı zararı olacak yeni bir askeri gerilimin tırmanmasını engellemek için elinden geleni yapmaya çağırdı" ifadesine yer verildi.Macron'un, İranlı lidere, misilleme mantığından uzaklaşıp sivil halkın korunması gerektiğini ilettiği kaydedilen açıklamada, "Bir çatışmanın alevlenmesini engellemek adına, İran ayrıca desteklediği istikrarsızlaştırıcı aktörlere azami itidal çağrısında bulunmayı taahhüt etmeli" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, Macron'un, aynı mesajı bölgede iletişimde olduğu tüm aktörlere de ileteceği, Gazze'de derhal ateşkesten yana olduğu ve Lübnan'da gerilimin tırmanmasını istemediği belirtildi.Macron'un, İran'ın uluslararası yükümlüklerine uyduğu takdirde, Fransa'nın bölgede barış ve güvenliği getirecek siyasi uzlaşmayı bulmak için çalışmaya kararlı olduğunu dile getirdiği aktarılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı'nın mevkidaşına İran'da tutuklu olan Fransızların serbest bırakılmasına yönelik beklentisini ifade ettiği kaydedildi.Öte yandan, Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'da 2022'de Mahsa Emini gösterilerinde Albay Nadir Beyrami'yi öldürdüğü gerekçesiyle hakkında idam kararı verilen Gulamrıza Resayi'nin cezasının infaz edilmesi şiddetle kınandı.Mahsa Emini gösterileriİran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de ahlak polisi olarak bilinen irşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.Aylarca süren olaylarda yaklaşık 500 gösterici ile 100'den fazla emniyet görevlisi hayatını kaybetmişti.Mahsa Emini gösterileri sırasında Albay Beyrami'yi bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Resayi hakkındaki idam kararı Kermanşah kentindeki bir cezaevinde dün infaz edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/misirdan-tum-havayolu-sirketlerine-uyari-yarin-iran-hava-sahasindan-uzak-durun-1086611663.html
israil
iran
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086612956_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_a8bcda5e65231bc7edb51474f8cb225f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
israil, israil-filistin, iran, mesud pezeşkiyan, emmanuel macron, fransa, ortadoğu
israil, israil-filistin, iran, mesud pezeşkiyan, emmanuel macron, fransa, ortadoğu

Macron’dan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a çağrı: ‘Elinden geleni yap’

23:22 07.08.2024
© AP Photo / Stephanie LecocqEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Stephanie Lecocq
Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'e misilleme yapması kesin gözüyle bakılan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan, bölgede yeni bir askeri gerilimin tırmanmasını engellemesi konusunda elinden geleni yapmasını talep etti.
Macron'un, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan'la telefonla görüştüğü bildirilirken, Elysee Sarayı'ndan yapılana açıklamada, Fransız liderin bu görüşmede, bölgede gerilimin artışından duyduğu ciddi endişeyi dile getirdiği aktarılarak, "(Macron), Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı, İran dahil hiç kimsenin çıkarına olmayacak ve bölgesel istikrara kalıcı zararı olacak yeni bir askeri gerilimin tırmanmasını engellemek için elinden geleni yapmaya çağırdı" ifadesine yer verildi.
Macron'un, İranlı lidere, misilleme mantığından uzaklaşıp sivil halkın korunması gerektiğini ilettiği kaydedilen açıklamada, "Bir çatışmanın alevlenmesini engellemek adına, İran ayrıca desteklediği istikrarsızlaştırıcı aktörlere azami itidal çağrısında bulunmayı taahhüt etmeli" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Macron'un, aynı mesajı bölgede iletişimde olduğu tüm aktörlere de ileteceği, Gazze'de derhal ateşkesten yana olduğu ve Lübnan'da gerilimin tırmanmasını istemediği belirtildi.
Macron'un, İran'ın uluslararası yükümlüklerine uyduğu takdirde, Fransa'nın bölgede barış ve güvenliği getirecek siyasi uzlaşmayı bulmak için çalışmaya kararlı olduğunu dile getirdiği aktarılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı'nın mevkidaşına İran'da tutuklu olan Fransızların serbest bırakılmasına yönelik beklentisini ifade ettiği kaydedildi.
Öte yandan, Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'da 2022'de Mahsa Emini gösterilerinde Albay Nadir Beyrami'yi öldürdüğü gerekçesiyle hakkında idam kararı verilen Gulamrıza Resayi'nin cezasının infaz edilmesi şiddetle kınandı.

Mahsa Emini gösterileri

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de ahlak polisi olarak bilinen irşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.
Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.
Aylarca süren olaylarda yaklaşık 500 gösterici ile 100'den fazla emniyet görevlisi hayatını kaybetmişti.
Mahsa Emini gösterileri sırasında Albay Beyrami'yi bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Resayi hakkındaki idam kararı Kermanşah kentindeki bir cezaevinde dün infaz edilmişti.
İran - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
DÜNYA
Mısır’dan tüm havayolu şirketlerine uyarı: ‘Yarın İran hava sahasından uzak durun’
22:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала