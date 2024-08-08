https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/sigaraya-5-zam-geldi-en-ucuzu-bile-artik-ucuz-degil-1086619770.html
Sigaraya 5. zam geldi: 'En ucuzu bile artık ucuz değil'
Sigaraya 5. zam geldi: 'En ucuzu bile artık ucuz değil'
Sputnik Türkiye
Sigaraya yapılan zamlar hız kesmeden devam ediyor. Philip Morris, JTI, BAT ve TT gruplarının ardından Imperial Tobacco grubu da fiyatlarını artırdı. Zamlarla... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T07:35+0300
2024-08-08T07:35+0300
2024-08-08T07:35+0300
ekonomi
sigara
sigara paketi
sigara yasağı
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özel tüketim vergisi (ötv)
zam
erol dündar
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Son dönemde artan ÖTV ile başlayan zam dalgası, tütün ürünlerinin fiyatlarını sürekli yukarı çekiyor. Tütün şirketleri birbiri ardına yeni fiyat listelerini açıklarken, geçtiğimiz günlerde üç büyük sigara şirketi zam yapmıştı. Bu şirketlere Imperial Tobacco da eklendi.Imperial Tobacco'dan yeni fiyatlarDün akşam saatlerinde açıklanan zam haberi, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından X hesabından duyuruldu.En ucuz ve en pahalı sigaralar hangileri?Zam sonrası Imperial Tobacco grubundaki en ucuz sigara 62 TL olurken, en pahalı sigara ise 77 TL'ye çıktı. Bu durum, sigara tüketicilerini bir kez daha düşündürmeye sevk etti.Sigaraya yapılan bu ardı arkası kesilmeyen zamlar, tütün ürünü kullanıcılarını zorlarken, sektördeki hareketlilik de devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/meteorolojiden-gok-gurultulu-saganak-alarmi--yagmur-marmaraya-geri-donuyor-1086618733.html
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Sigaraya 5. zam geldi: 'En ucuzu bile artık ucuz değil'
Sigaraya yapılan zamlar hız kesmeden devam ediyor. Philip Morris, JTI, BAT ve TT gruplarının ardından Imperial Tobacco grubu da fiyatlarını artırdı. Zamlarla birlikte gruptaki en ucuz sigara 62 TL'ye, en pahalı sigara ise 77 TL'ye yükseldi.
Son dönemde artan ÖTV ile başlayan zam dalgası, tütün ürünlerinin fiyatlarını sürekli yukarı çekiyor. Tütün şirketleri birbiri ardına yeni fiyat listelerini açıklarken, geçtiğimiz günlerde üç büyük sigara şirketi zam yapmıştı. Bu şirketlere Imperial Tobacco da eklendi.
Imperial Tobacco'dan yeni fiyatlar
Dün akşam saatlerinde açıklanan zam haberi, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından X hesabından duyuruldu.
En ucuz ve en pahalı sigaralar hangileri?
Zam sonrası Imperial Tobacco grubundaki en ucuz sigara 62 TL olurken, en pahalı sigara ise 77 TL'ye çıktı. Bu durum, sigara tüketicilerini bir kez daha düşündürmeye sevk etti.
Sigaraya yapılan bu ardı arkası kesilmeyen zamlar, tütün ürünü kullanıcılarını zorlarken, sektördeki hareketlilik de devam ediyor.