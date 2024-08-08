https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/meteorolojiden-gok-gurultulu-saganak-alarmi--yagmur-marmaraya-geri-donuyor-1086618733.html

Meteoroloji'den son dakika gök gürültülü sağanak alarmı: Yağmur Marmara'ya geri dönüyor

Meteoroloji'den son dakika gök gürültülü sağanak alarmı: Yağmur Marmara'ya geri dönüyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T07:20+0300

2024-08-08T07:20+0300

2024-08-08T07:38+0300

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Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Burdur çevreleri, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli’nin kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz kıyılarındaki yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığıHava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Güney kesimlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.RüzgarRüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.UyarılarKuvvetli gök gürültülü yağış uyarısı: Doğu Karadeniz kıyılarında akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı ve az bulutlu, Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 36°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 30°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 31°CParçalı bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 33°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DENİZLİ °C, 40°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Burdur çevreleri ile Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 36°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 32°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 34°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 36°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 33°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 34°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 32°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 34°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 30°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 31°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 30°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 28°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon, Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 35°CParçalı bulutluARTVİN °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 31°CParçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetliDOĞU ANADOLUAz bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 28°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 27°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 36°CAz bulutluVAN °C, 29°CAz bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 40°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 40°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 40°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 41°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVAFırtına beklenmiyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren doğusu 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz’in doğusu akşam saatlerinden itibaren yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde İskenderun Körfezi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.VAN GÖLÜHava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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