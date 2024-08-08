SİBERAY'dan 'zararlı yazılım' uyarısı

"Lisanslı anti-virüs ve güvenlik duvarı uygulamalarını tercih edin. Kaynağı bilinmeyen uygulamaları cihazlarınıza indirmeyin, çevrim içi sanal marketleri kullanın. Belirli periyotlarla virüs taramaları gerçekleştirin. Kişi listesi, kamera ve buna benzer erişim izinlerini verirken daha duyarlı davranın, kullanılmayan durumlarda bu uygulamaların erişimlerini devre dışı bırakın."