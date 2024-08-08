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SİBERAY'dan 'zararlı yazılım' uyarısı
SİBERAY'dan 'zararlı yazılım' uyarısı
Sputnik Türkiye
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), vatandaşları zararlı yazılımlardan korunmaları için uyardı. 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T22:22+0300
2024-08-08T22:22+0300
2024-08-08T22:22+0300
türkiye
emniyet genel müdürlüğü (egm)
siberay
yazılım
virüs
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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın güvenli internet kullanımı için rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, vatandaşlara kaynağı belirsiz yazılımları kullanmaktan uzak durmaları yönünde uyarıda bulunuldu.Paylaşımda, zararlı yazılımlardan korunmak için temel güvenlik önlemleri şöyle sıralandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/siberaydan-kurban-bayrami-uyarisi-1084536602.html
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emniyet genel müdürlüğü (egm), siberay, yazılım, virüs
emniyet genel müdürlüğü (egm), siberay, yazılım, virüs
SİBERAY'dan 'zararlı yazılım' uyarısı
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), vatandaşları zararlı yazılımlardan korunmaları için uyardı.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın güvenli internet kullanımı için rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, vatandaşlara kaynağı belirsiz yazılımları kullanmaktan uzak durmaları yönünde uyarıda bulunuldu.
Paylaşımda, zararlı yazılımlardan korunmak için temel güvenlik önlemleri şöyle sıralandı:
"Lisanslı anti-virüs ve güvenlik duvarı uygulamalarını tercih edin. Kaynağı bilinmeyen uygulamaları cihazlarınıza indirmeyin, çevrim içi sanal marketleri kullanın. Belirli periyotlarla virüs taramaları gerçekleştirin. Kişi listesi, kamera ve buna benzer erişim izinlerini verirken daha duyarlı davranın, kullanılmayan durumlarda bu uygulamaların erişimlerini devre dışı bırakın."