https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/siberaydan-kurban-bayrami-uyarisi-1084536602.html

Siberay'dan 'Kurban Bayramı' uyarısı

Siberay'dan 'Kurban Bayramı' uyarısı

Sputnik Türkiye

Siberay, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları dijital platformlarda artan oltalama amaçlı içeriklere karşı uyardı. 05.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-05T17:45+0300

2024-06-05T17:45+0300

2024-06-05T17:45+0300

türkiye

bayram

bayram tatili

bağlantı

dolandırıcılık

kurban

kurban

kurban bayramı

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Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (Siberay), yakalaşan Kurban Bayramı nedeniyle internette oltalama amaçlı içeriklere karşı uyarıda bulundu.Siberay'ın X sosyall medya platformu üzerinden yayımlanan uyarıda şu ifadeler yer aldı:Sosyal medyada, e-posta ya da SMS yoluyla "Kurban bağışı, bayrama özel kredi" gibi ifadeler kullanılarak paylaşılan sahte bağlantılara tıklanmaması gerektiği ifadele edilen uyarılda, şu bilgiler paylaşıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231024/emniyetten-reklam-uyarisi-piyasa-degerinin-altinda-sunulan-urunlere-dikkat-1076686502.html

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