https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/siberaydan-kurban-bayrami-uyarisi-1084536602.html
Siberay'dan 'Kurban Bayramı' uyarısı
Siberay'dan 'Kurban Bayramı' uyarısı
Sputnik Türkiye
Siberay, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları dijital platformlarda artan oltalama amaçlı içeriklere karşı uyardı. 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T17:45+0300
2024-06-05T17:45+0300
2024-06-05T17:45+0300
türkiye
bayram
bayram tatili
bağlantı
dolandırıcılık
kurban
kurban
kurban bayramı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067610364_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_564a81e09f1631e1aed2e3014e2bb893.jpg
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (Siberay), yakalaşan Kurban Bayramı nedeniyle internette oltalama amaçlı içeriklere karşı uyarıda bulundu.Siberay'ın X sosyall medya platformu üzerinden yayımlanan uyarıda şu ifadeler yer aldı:Sosyal medyada, e-posta ya da SMS yoluyla "Kurban bağışı, bayrama özel kredi" gibi ifadeler kullanılarak paylaşılan sahte bağlantılara tıklanmaması gerektiği ifadele edilen uyarılda, şu bilgiler paylaşıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231024/emniyetten-reklam-uyarisi-piyasa-degerinin-altinda-sunulan-urunlere-dikkat-1076686502.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067610364_68:0:716:486_1920x0_80_0_0_bcebf0c68c654d6a96dacd407ac62610.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bayram, bayram tatili, bağlantı, dolandırıcılık, kurban, kurban, kurban bayramı
bayram, bayram tatili, bağlantı, dolandırıcılık, kurban, kurban, kurban bayramı
Siberay'dan 'Kurban Bayramı' uyarısı
Siberay, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları dijital platformlarda artan oltalama amaçlı içeriklere karşı uyardı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (Siberay), yakalaşan Kurban Bayramı nedeniyle internette oltalama amaçlı içeriklere karşı uyarıda bulundu.
Siberay'ın X sosyall medya platformu üzerinden yayımlanan uyarıda şu ifadeler yer aldı:
Yaklaşan kurban bayramı öncesinde dijital mecralarda bayram konu başlığıyla karşınıza çıkabilecek oltalama amaçlı içeriklere karşı duyarlı olun.
Sosyal medyada, e-posta ya da SMS yoluyla "Kurban bağışı, bayrama özel kredi" gibi ifadeler kullanılarak paylaşılan sahte bağlantılara tıklanmaması gerektiği ifadele edilen uyarılda, şu bilgiler paylaşıldı:
"Kurban bağışı, bayrama özel kredi"
gibi ifadeler kullanılarak sosyal medya, e-posta ya da SMS yoluyla paylaşılan sahte bağlantılara tıklamayın.
Yönlendirilen sahte siteler üzerinden bağış/ödeme yapmayın.
Teyit edemediğiniz taraflarla kişisel/finansal bilgilerinizi paylaşmayın.