https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/bakan-isikhandan-emekliler-yili-paylasimi-desteklerimizi-surdurecegiz-1086650139.html
Bakan Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı: 'Desteklerimizi sürdüreceğiz'
Bakan Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı: 'Desteklerimizi sürdüreceğiz'
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), 2024 Emekliler Yılı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin, "Daima yanında... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T19:43+0300
2024-08-08T19:43+0300
2024-08-08T19:43+0300
türkiye
vedat ışıkhan
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
emekli
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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından 'Emekliler Yılı' etiketiyle yaptığı paylaşımda, büyük ve güçlü Türkiye inşası yolunda, yıllar boyunca emeklerini ortaya koyan emekliler için çalıştıklarını belirtti.Emeklilere minnet ve saygılarını ifade etmek adına, tüm illerde birçok kamu kurumu ve özel sektör kuruluşu ile anlaşmalar imzalamaya devam edildiğini, yeni uygulamaların hizmete alındığını kaydeden Bakan Işıkhan, "Daima yanında olduğumuz Türkiye Yüzyılı'nın kıymetli emektarlarına, her türlü kolaylığı sağlayacak, desteklerimizi sürdüreceğiz" değerlendirmesini yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/bakan-isikhandan-belediyelerin-sgk-borclarina-iliskin-aciklama-basvurular-oldu-1086558691.html
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vedat ışıkhan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, emekli
vedat ışıkhan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, emekli
Bakan Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı: 'Desteklerimizi sürdüreceğiz'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), 2024 Emekliler Yılı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin, "Daima yanında olduğumuz Türkiye Yüzyılı'nın kıymetli emektarlarına, her türlü kolaylığı sağlayacak, desteklerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kulandı.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından 'Emekliler Yılı' etiketiyle yaptığı paylaşımda, büyük ve güçlü Türkiye inşası yolunda, yıllar boyunca emeklerini ortaya koyan emekliler için çalıştıklarını belirtti.
Emeklilere minnet ve saygılarını ifade etmek adına, tüm illerde birçok kamu kurumu ve özel sektör kuruluşu ile anlaşmalar imzalamaya devam edildiğini, yeni uygulamaların hizmete alındığını kaydeden Bakan Işıkhan, "Daima yanında olduğumuz Türkiye Yüzyılı'nın kıymetli emektarlarına, her türlü kolaylığı sağlayacak, desteklerimizi sürdüreceğiz" değerlendirmesini yaptı.