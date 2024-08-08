https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/rusyanin-uc-bolgesinde-18-ukrayna-ihasi-engellendi-1086620873.html
Rusya’nın üç bölgesinde 18 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın üç bölgesinde 18 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin üç bölgesinde gece ve sabah saatlerinde Ukrayna ordusuna ait toplam 18 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu. 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T08:23+0300
2024-08-08T08:23+0300
2024-08-08T08:27+0300
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ukrayna ordusu
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belgorod
insansız hava aracı (iha)
iha
füze
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Bakanlığın açıklamasında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişiminin engellendiği ifade edildi.Görev başındaki hava savunma güçlerinin gece saatlerinde Belgorod bölgesinde 14 ve Kursk bölgesinde 2 İHA imha ettiği bildirildi.Sabah saat 04.20 ilâ 06.20 arasında Kursk ve Oryol bölgelerinde 2 İHA’nın daha engellendiği belirtildi.Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov ise Telegram paylaşımında, bölgede gece ve sabah saatlerinde 6 İHA ve 5 füzenin imha edildiğini yazdı. Smirnov vatandaşlara yere düşen İHA ve füze parçalarına yaklaşmama uyarısında bulundu.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/rus-buyukelci-antonov-abdnin-ukrayna-ordusunun-kursk-saldirisina-tepkisi-cirkin-1086620036.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, kursk, belgorod, insansız hava aracı (iha), iha, füze, hava savunma, hava savunma sistemi
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, kursk, belgorod, insansız hava aracı (iha), iha, füze, hava savunma, hava savunma sistemi
Rusya’nın üç bölgesinde 18 Ukrayna İHA’sı engellendi
08:23 08.08.2024 (güncellendi: 08:27 08.08.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin üç bölgesinde gece ve sabah saatlerinde Ukrayna ordusuna ait toplam 18 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişiminin engellendiği ifade edildi.
Görev başındaki hava savunma güçlerinin gece saatlerinde Belgorod bölgesinde 14 ve Kursk bölgesinde 2 İHA imha ettiği bildirildi.
Sabah saat 04.20 ilâ 06.20 arasında Kursk ve Oryol bölgelerinde 2 İHA’nın daha engellendiği belirtildi.
Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov ise Telegram paylaşımında, bölgede gece ve sabah saatlerinde 6 İHA ve 5 füzenin imha edildiğini yazdı. Smirnov vatandaşlara yere düşen İHA ve füze parçalarına yaklaşmama uyarısında bulundu.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.