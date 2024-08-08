https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/rusyanin-uc-bolgesinde-18-ukrayna-ihasi-engellendi-1086620873.html

Rusya’nın üç bölgesinde 18 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’nın üç bölgesinde 18 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin üç bölgesinde gece ve sabah saatlerinde Ukrayna ordusuna ait toplam 18 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu. 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T08:23+0300

2024-08-08T08:23+0300

2024-08-08T08:27+0300

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kursk

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insansız hava aracı (iha)

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Bakanlığın açıklamasında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişiminin engellendiği ifade edildi.Görev başındaki hava savunma güçlerinin gece saatlerinde Belgorod bölgesinde 14 ve Kursk bölgesinde 2 İHA imha ettiği bildirildi.Sabah saat 04.20 ilâ 06.20 arasında Kursk ve Oryol bölgelerinde 2 İHA’nın daha engellendiği belirtildi.Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov ise Telegram paylaşımında, bölgede gece ve sabah saatlerinde 6 İHA ve 5 füzenin imha edildiğini yazdı. Smirnov vatandaşlara yere düşen İHA ve füze parçalarına yaklaşmama uyarısında bulundu.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/rus-buyukelci-antonov-abdnin-ukrayna-ordusunun-kursk-saldirisina-tepkisi-cirkin-1086620036.html

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