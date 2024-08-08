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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/rus-buyukelci-antonov-abdnin-ukrayna-ordusunun-kursk-saldirisina-tepkisi-cirkin-1086620036.html
Rus Büyükelçi Antonov: ABD’nin Ukrayna ordusunun Kursk saldırısına tepkisi çirkin
Rus Büyükelçi Antonov: ABD’nin Ukrayna ordusunun Kursk saldırısına tepkisi çirkin
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’nin Ukrayna ordusunun Rusya’nın Kursk bölgesine saldırısına verdiği tepkiyi “gerçekten çirkin” olarak... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T07:27+0300
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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, gazetecilere açıklamasında, “Amerikalı yetkililerin, Kiev'deki haydutların Rusya Federasyonu topraklarındaki kışkırtıcı eylemlerine karşılık yaptıkları açıklamalar gerçekten çok çirkin” ifadesini kullandı.Washington’daki yetkililerden “müvekkillerini eleştiren ya da trajedinin kurbanları için üzüntü duyduklarını belirten tek bir kelimenin çıkmadığını” kaydeden Antonov, ABD’ye Kiev’e silah sevkiyatını durdurma ve Ukraynalı neo-nazilere ‘haddini bildirme’ çağrısında bulundu.Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Ukrayna ordusunun Rusya’nın Kursk bölgesine girme amaçları hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğini, ancak Ukrayna'nın eylemlerini desteklediğini söylemişti.Ukrayna ordusunun 6 Ağustos günü Rusya’nın Kursk bölgesine yönelik başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışma yaşanıyor.Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesine saldıran Ukrayna ordusuna ait birlikleri kayba uğrattıklarını ve karşı operasyonun devam ettiğini duyurmuştu.Ülkenin Sağlık Bakanlığı da Ukrayna askerlerinin bölgeye saldırısında 6'sı çocuk 24 kişinin yaralandığını bildirmişti.Kursk Bölgesi Vali Vekili Smirnov ise Rusya-Ukrayna sınırında saldırılara uğrayan yerleşim birimlerinden sivilleri tahliye etmeye başladıklarını ve bölgeden bir günde yüzlerce sivilin tahliye edildiğini belirtmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenlik yetkilileri ile Kursk bölgesindeki duruma ilişkin toplantı yapmış, Rus hükümetinden sivillere gerekli desteğin sağlanması konusunda gerekli adımları atma talebinde bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/ukrayna-ordusunun-kursk-saldirilari-suruyor-olaganustu-hal-ilan-edildi-1086609059.html
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rusya, abd, anatoliy antonov, washington, ukrayna, kiev, kursk, tepki, çirkin, beyaz saray, karine jean-pierre, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin
rusya, abd, anatoliy antonov, washington, ukrayna, kiev, kursk, tepki, çirkin, beyaz saray, karine jean-pierre, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin

Rus Büyükelçi Antonov: ABD’nin Ukrayna ordusunun Kursk saldırısına tepkisi çirkin

07:27 08.08.2024 (güncellendi: 07:32 08.08.2024)
© Fotoğraf : Kursk Vali Vekili Aleksey SmirnovKursk Bölgesi, Sudja kenti, Ukrayna ordusunun gerçekleştirdiği bombardımanda yıkılan ev
Kursk Bölgesi, Sudja kenti, Ukrayna ordusunun gerçekleştirdiği bombardımanda yıkılan ev - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
© Fotoğraf : Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov
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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’nin Ukrayna ordusunun Rusya’nın Kursk bölgesine saldırısına verdiği tepkiyi “gerçekten çirkin” olarak niteledi.
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, gazetecilere açıklamasında, “Amerikalı yetkililerin, Kiev'deki haydutların Rusya Federasyonu topraklarındaki kışkırtıcı eylemlerine karşılık yaptıkları açıklamalar gerçekten çok çirkin” ifadesini kullandı.
Washington’daki yetkililerden “müvekkillerini eleştiren ya da trajedinin kurbanları için üzüntü duyduklarını belirten tek bir kelimenin çıkmadığını” kaydeden Antonov, ABD’ye Kiev’e silah sevkiyatını durdurma ve Ukraynalı neo-nazilere ‘haddini bildirme’ çağrısında bulundu.
Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Ukrayna ordusunun Rusya’nın Kursk bölgesine girme amaçları hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğini, ancak Ukrayna'nın eylemlerini desteklediğini söylemişti.
Ukrayna ordusunun 6 Ağustos günü Rusya’nın Kursk bölgesine yönelik başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışma yaşanıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesine saldıran Ukrayna ordusuna ait birlikleri kayba uğrattıklarını ve karşı operasyonun devam ettiğini duyurmuştu.
Ülkenin Sağlık Bakanlığı da Ukrayna askerlerinin bölgeye saldırısında 6'sı çocuk 24 kişinin yaralandığını bildirmişti.
Kursk Bölgesi Vali Vekili Smirnov ise Rusya-Ukrayna sınırında saldırılara uğrayan yerleşim birimlerinden sivilleri tahliye etmeye başladıklarını ve bölgeden bir günde yüzlerce sivilin tahliye edildiğini belirtmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenlik yetkilileri ile Kursk bölgesindeki duruma ilişkin toplantı yapmış, Rus hükümetinden sivillere gerekli desteğin sağlanması konusunda gerekli adımları atma talebinde bulunmuştu.
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
Ukrayna krizi
Ukrayna ordusunun Kursk saldırıları sürüyor: Olağanüstü hal ilan edildi
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