https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/rus-buyukelci-antonov-abdnin-ukrayna-ordusunun-kursk-saldirisina-tepkisi-cirkin-1086620036.html

Rus Büyükelçi Antonov: ABD’nin Ukrayna ordusunun Kursk saldırısına tepkisi çirkin

Rus Büyükelçi Antonov: ABD’nin Ukrayna ordusunun Kursk saldırısına tepkisi çirkin

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’nin Ukrayna ordusunun Rusya’nın Kursk bölgesine saldırısına verdiği tepkiyi “gerçekten çirkin” olarak... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T07:27+0300

2024-08-08T07:27+0300

2024-08-08T07:32+0300

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abd

anatoliy antonov

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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, gazetecilere açıklamasında, “Amerikalı yetkililerin, Kiev'deki haydutların Rusya Federasyonu topraklarındaki kışkırtıcı eylemlerine karşılık yaptıkları açıklamalar gerçekten çok çirkin” ifadesini kullandı.Washington’daki yetkililerden “müvekkillerini eleştiren ya da trajedinin kurbanları için üzüntü duyduklarını belirten tek bir kelimenin çıkmadığını” kaydeden Antonov, ABD’ye Kiev’e silah sevkiyatını durdurma ve Ukraynalı neo-nazilere ‘haddini bildirme’ çağrısında bulundu.Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Ukrayna ordusunun Rusya’nın Kursk bölgesine girme amaçları hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğini, ancak Ukrayna'nın eylemlerini desteklediğini söylemişti.Ukrayna ordusunun 6 Ağustos günü Rusya’nın Kursk bölgesine yönelik başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışma yaşanıyor.Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesine saldıran Ukrayna ordusuna ait birlikleri kayba uğrattıklarını ve karşı operasyonun devam ettiğini duyurmuştu.Ülkenin Sağlık Bakanlığı da Ukrayna askerlerinin bölgeye saldırısında 6'sı çocuk 24 kişinin yaralandığını bildirmişti.Kursk Bölgesi Vali Vekili Smirnov ise Rusya-Ukrayna sınırında saldırılara uğrayan yerleşim birimlerinden sivilleri tahliye etmeye başladıklarını ve bölgeden bir günde yüzlerce sivilin tahliye edildiğini belirtmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenlik yetkilileri ile Kursk bölgesindeki duruma ilişkin toplantı yapmış, Rus hükümetinden sivillere gerekli desteğin sağlanması konusunda gerekli adımları atma talebinde bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/ukrayna-ordusunun-kursk-saldirilari-suruyor-olaganustu-hal-ilan-edildi-1086609059.html

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