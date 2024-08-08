https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/rusyada-kripto-para-alaninda-onemli-adim-madencilik-cok-yakinda-yasallasiyor-1086640615.html

Rusya'da kripto para alanında önemli adım: Uluslararası ticaret ve madencilik yakında yasallaşıyor

Rusya'da kripto para alanında önemli adım: Uluslararası ticaret ve madencilik yakında yasallaşıyor

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, kripto para madenciliğini ve kripto paralarla uluslararası ticareti yasal hale getirecek yasaları onayladı. 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T16:28+0300

2024-08-08T16:28+0300

2024-08-08T16:50+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, ülkede kripto para madenciliği Kasım ayından itibaren yasal hale gelecek.Yasaya göre, Rus hükümetinin belirleyeceği kişi ve şirketler, belirlenen enerji tüketim sınırlarını aşmamak kaydıyla kripto para birimlerinin madenciliğini yapabilecek.Putin, kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılmasını yasal hale getiren yasayı da onayladı.Putin tarafından imzalanan kararnameyle, kripto paraların 1 Eylül'den itibaren bazı alanlarda kullanılması yasal hale gelecek.Buna göre, kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılmasına başlanacak ve süreci Rusya Merkez Bankası denetleyecek.Rusya Merkez Bankası 2021'de hazırladığı raporla ülkede kripto paraların tümüyle yasaklanmasını talep etmişti. Ancak kripto paralar, Ukrayna'daki özel askeri harekatın başlamasının ardından Rus bankalarının SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması nedeniyle ülkede giderek yaygınlaşmıştı.Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 30 Temmuz’da yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar uluslararası ödemelerde kripto para kullanılmasının başlayabileceğini ifade etmişti.Dijital ruble hakkındaEkim 2020’nin ortalarında dijital ruble kavramını tanıtan Rusya Merkez Bankası, özel bir elektronik cüzdanda saklanacak benzersiz bir dijital kod biçiminde olacak dijital rublenin bir kullanıcıdan diğerine dijital kodun bir elektronik cüzdandan diğerine taşınması şeklinde gerçekleşeceğini açıklamıştı.Dijital ruble sağlanmasında tek yetkili organın Merkez Bankası olacağı vurgulanırken, para sahipleri, dijital rubleleri nakite serbestçe aktarabilecek.Merkez Bankası, Haziran 2021’de dijital ruble platformunu test etmek için 15 bankadan oluşan bir pilot grup oluştururken, seçilen bankalar arasında VTB Bank, Alfa-Bank, Sberbank, Tinkoff Bank, PSB ve Gazprombank gibi büyük bankalar yer alıyor.1 Ağustos’ta Rusya’da dijital ruble yasası yürürlüğe girerken, Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, ulusal para biriminin yeni şeklinin önce aşamalı olarak test edileceğini vurgulamış, dijital rublenin kitlesel olarak kullanımının 2025 yılının başından itibaren mümkün olacağını aktarmıştı.

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