https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/rusya-bmden-ukrayna-ordusunun-rus-savas-muhabirine-yonelik-saldirisini-kinamasini-talep-etti-1086636211.html

Rusya, BM’den Ukrayna ordusunun Rus savaş muhabirine yönelik saldırısını kınamasını talep etti

Rusya, BM’den Ukrayna ordusunun Rus savaş muhabirine yönelik saldırısını kınamasını talep etti

Sputnik Türkiye

Rusya’nın, Birleşmiş Milletler’den (BM) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rus savaş muhabiri Yevgeniy Poddubnıy’e yönelik saldırısını kınamasını talep ettiği... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T14:59+0300

2024-08-08T14:59+0300

2024-08-08T14:59+0300

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rusya

moskova

birleşmiş milletler (bm)

bm

rusya'nın bm daimi temsilciliği

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Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, X platformundaki hesabından Moskova’nın BM'den Ukrayna ordusunun VGTRK grubunun muhabiri Poddubny'ye yönelik saldırısını derhal ve kararlı bir şekilde kınamasını talep ettiğini duyurdu.Açıklamada, “BM’nin bu acımasız saldırıyı derhal ve güçlü bir şekilde kınamasını talep ediyoruz. Bu kez BM’nin ilgili organ temsilcilerinin doğru kelimeleri bulacağını ve hatta Kiev rejiminin basın mensuplarına karşı olası yeni vahşet olaylarını önlemek için harekete geçeceğini umuyoruz” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, “Batılı meslektaşlarımızın tepki göstermesi için daha kaç gazeteci (Vladimir) Zelenskiy ekibinin işlediği suçların kurbanı olması gerekiyor?” sorusu soruldu.Daha önce BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Poddubnıy’ın Ukrayna ordusunun saldırısı sonucu yaralanması ile ilgili Sputnik’e yaptığı yorumda BM’nin saldırıdan endişe duyduğunu ve muhabirin bir an önce iyileşmesini umduğunu açıklamıştı.Poddubnıy’ın bulunduğu otomobil dün Kursk bölgesinin sınıra yakın kısmında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir İHA’nın saldırısına uğramıştı. Saldırıda ağır yaralanan muhabir, Kursk Bölge Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmış, orada tüm gerekli incelemeler yapıldıktan ve tedavi süreci belirlendikten sonra Moskova'ya nakledilmesine karar verilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/yarali-savas-muhabiri-poddubniy-moskovadaki-sklifosovskiy-acil-tip-enstitusune-nakledild-1086631144.html

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rusya, moskova, birleşmiş milletler (bm), bm, rusya'nın bm daimi temsilciliği