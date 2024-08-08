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Rusya: Batı, Güney Kafkasya’daki yıkıcı gündemini ilerletiyor
Rusya: Batı, Güney Kafkasya’daki yıkıcı gündemini ilerletiyor
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Ermenistan’ı Rusya’dan koparmaya çalıştıkları itirafını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı’nın Güney... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
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mariya zaharova
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ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien, Erivan ve Moskova arasındaki bağları koparmak için gerekli koşulları yaratmaya çalıştıklarını itiraf etti. O'Brien, Ermenistan halkının büyük bir kısmının Rusya'dan uzaklaşmak istediğini ve ABD’nin de bunun için gerekli koşulları yarattığını savundu.James O'Brien’in bu sözlerini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Kuşkusuz, ABD dış politikasının üst düzey yetkililerinin bu tür ‘samimi itirafları’ dikkatimizi çekti. Ancak, yeni bir şey söylemediği için bu itiraf hiçbir şaşkınlık yaratmadı” ifadesini kullandı.ABD’li yetkilinin, Rusya’nın düzenli olarak dile getirdiği ve Ermenistan dahil diğer ülkeleri uyardığı gerçekleri onayladığını söyleyen Rus diplomat sözlerini şöyle sürdürdü:Ermenistan’ın Rusya'dan uzaklaşmak istediği yönündeki açıklamaların temelsiz olduğunu kaydeden Zaharova, iki ülke arasında yüzyıllar içinde oluşan bağların, Batı'nın oluşturduğu tüm sınavlarına dayanacağına olan inancını dile getirdi.Zaharova, “Tarih boyunca kardeş Ermeni halkına defalarca omuz verdik ve bunu yapmaya devam etmek niyetindeyiz” diye ekledi.
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Rusya: Batı, Güney Kafkasya’daki yıkıcı gündemini ilerletiyor

09:51 08.08.2024 (güncellendi: 10:24 08.08.2024)
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Ermenistan’ı Rusya’dan koparmaya çalıştıkları itirafını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı’nın Güney Kafkasya’da bölgeyi parçalama ve Moskova’yla tarihi bağları yok etme amacını taşıyan yıkıcı gündemi ilerlettiğini belirtti.
ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien, Erivan ve Moskova arasındaki bağları koparmak için gerekli koşulları yaratmaya çalıştıklarını itiraf etti. O'Brien, Ermenistan halkının büyük bir kısmının Rusya'dan uzaklaşmak istediğini ve ABD’nin de bunun için gerekli koşulları yarattığını savundu.
James O'Brien’in bu sözlerini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Kuşkusuz, ABD dış politikasının üst düzey yetkililerinin bu tür ‘samimi itirafları’ dikkatimizi çekti. Ancak, yeni bir şey söylemediği için bu itiraf hiçbir şaşkınlık yaratmadı” ifadesini kullandı.
ABD’li yetkilinin, Rusya’nın düzenli olarak dile getirdiği ve Ermenistan dahil diğer ülkeleri uyardığı gerçekleri onayladığını söyleyen Rus diplomat sözlerini şöyle sürdürdü:
Batı, Güney Kafkasya’da yıkıcı gündemi ilerletiyor ve bu gündemin ana hedefi eskiden olduğu gibi, Rusya'nın geleneksel müttefikleri ve komşularıyla olan tarihi bağlarını yok ederek bölgeyi parçalamak.
Ermenistan’ın Rusya'dan uzaklaşmak istediği yönündeki açıklamaların temelsiz olduğunu kaydeden Zaharova, iki ülke arasında yüzyıllar içinde oluşan bağların, Batı'nın oluşturduğu tüm sınavlarına dayanacağına olan inancını dile getirdi.
Zaharova, “Tarih boyunca kardeş Ermeni halkına defalarca omuz verdik ve bunu yapmaya devam etmek niyetindeyiz” diye ekledi.
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