https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/rusya-bati-guney-kafkasyada-yikici-gundem-ilerletiyor-1086622415.html

Rusya: Batı, Güney Kafkasya’daki yıkıcı gündemini ilerletiyor

Rusya: Batı, Güney Kafkasya’daki yıkıcı gündemini ilerletiyor

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Ermenistan’ı Rusya’dan koparmaya çalıştıkları itirafını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı’nın Güney... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T09:51+0300

2024-08-08T09:51+0300

2024-08-08T10:24+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

abd

güney kafkasya

ermenistan

bağlar

batı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090373_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b88e8fa47b195fbada452ac3e1ae2631.jpg

ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien, Erivan ve Moskova arasındaki bağları koparmak için gerekli koşulları yaratmaya çalıştıklarını itiraf etti. O'Brien, Ermenistan halkının büyük bir kısmının Rusya'dan uzaklaşmak istediğini ve ABD’nin de bunun için gerekli koşulları yarattığını savundu.James O'Brien’in bu sözlerini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Kuşkusuz, ABD dış politikasının üst düzey yetkililerinin bu tür ‘samimi itirafları’ dikkatimizi çekti. Ancak, yeni bir şey söylemediği için bu itiraf hiçbir şaşkınlık yaratmadı” ifadesini kullandı.ABD’li yetkilinin, Rusya’nın düzenli olarak dile getirdiği ve Ermenistan dahil diğer ülkeleri uyardığı gerçekleri onayladığını söyleyen Rus diplomat sözlerini şöyle sürdürdü:Ermenistan’ın Rusya'dan uzaklaşmak istediği yönündeki açıklamaların temelsiz olduğunu kaydeden Zaharova, iki ülke arasında yüzyıllar içinde oluşan bağların, Batı'nın oluşturduğu tüm sınavlarına dayanacağına olan inancını dile getirdi.Zaharova, “Tarih boyunca kardeş Ermeni halkına defalarca omuz verdik ve bunu yapmaya devam etmek niyetindeyiz” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/jd-vance-rusya-tehdidi-gercek-olsa-bile-avrupayi-savunmak-zorunda-degiliz-1086620517.html

rusya

güney kafkasya

ermenistan

bağlar

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, güney kafkasya, ermenistan, bağlar, batı