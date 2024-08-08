https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/jd-vance-rusya-tehdidi-gercek-olsa-bile-avrupayi-savunmak-zorunda-degiliz-1086620517.html

J.D. Vance: Rusya tehdidi gerçek olsa bile Avrupa’yı savunmak zorunda değiliz

J.D. Vance: Rusya tehdidi gerçek olsa bile Avrupa’yı savunmak zorunda değiliz

Sputnik Türkiye

ABD’de Cumhuriyetçi Parti tarafından başkan yardımcısı adayı olarak gösterilen Ohio Senatörü J.D. Vance, mevcut ABD yönetiminin Rusya'nın Avrupa ülkelerini... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T07:57+0300

2024-08-08T07:57+0300

2024-08-08T08:12+0300

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savunma

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Semafor portalına konuşan ABD Başkan Yardımcısı Adayı J.D. Vance, “(ABD Başkan Yardımcısı Kamala) Harris yönetimi, Putin’i Ukrayna’da durdurmazsak Almanya’ya kadar yürüyeceğini söylerken öncelikle bu doğru değil” diye kaydetti.Bu iddianın aslında Almanya’nın savunma kabiliyetini ortaya koyduğunu söyleyen Vance, “Almanya, dünyanın dördüncü veya beşinci ekonomisi ve eğer Rusya’nın saldırısını püskürtemiyorlarsa bu, Amerika’nın Almanya’nın savunucusu olarak hizmet etmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Bu, Almanların artık kıçlarını kaldırıp kendi savunmalarına yatırım yapmaları gerektiği anlamına geliyor” yorumunda bulundu.ABD Başkan Adayı Donald Trump’ın kasım ayındaki seçimi kazanması durumunda, Avrupa ile dostluğu sürdüreceğini, ama Avrupa ülkelerinden askeri potansiyel ve Rus enerji kaynakları olmadan kendi ihtiyaçlarını karşılama konusunda ‘kendi kendilerine yeterli’ olmasını talep edeceğini söyledi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda Moskova'nın NATO ülkelerine saldırmayacağını, bunun bir anlamı olmadığını söylemişti. Rus lider, Batılı siyasetçilerin dikkatleri iç sorunlardan başka yöne çekmek için halklarını düzenli olarak ‘Rus tehdidiyle’ korkuttuğunu, ancak “akıllı insanların bunun yalan olduğunu çok iyi anladığını” belirtmişti.

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abd, j.d. vance, donald trump, avrupa, almanya, rusya, tehdit, yalan, savunma, vladimir putin, tucker carlson, nato