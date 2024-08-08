https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/rus-lider-putin-ve-vietnamli-mevkidasi-to-lam-stratejik-ortakligi-gorustu-1086624753.html

Rus lider Putin ve Vietnamlı mevkidaşı To Lam stratejik ortaklığı görüştü

Rus lider Putin ve Vietnamlı mevkidaşı To Lam stratejik ortaklığı görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Vietnamlı mevkidaşı To Lam’ı ülkenin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreterliğine seçilmesinden dolayı tebrik... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T10:40+0300

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2024-08-08T10:45+0300

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rusya

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to lam

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işbirliği

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stratejik ortaklık

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Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Başkanı To Lam'ı Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreterliğine seçilmesinden dolayı içtenlikle kutladı ve kendisine parti ve devlet faaliyetlerinde başarılar diledi” ifadesine yer verildi.İki liderin stratejik ortaklığı daha fazla güçlendirme yönündeki karşılıklı iradeyi teyit ettiği görüşmede, Putin’in 20 Haziran'da Vietnam'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında varılan anlaşmaların uygulanmasından ve Rusya'nın BRICS dönem başkanlığı dâhil iki ülke arasında uluslararası arenadaki işbirliğinden duyulan memnuniyet dile getirildi.To Lam, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'nin kurucusu Ho Chi Minh'ten sonra Vietnam'ın en üst düzey parti ve devlet görevlerini birleştiren üçüncü lider oldu. Selefi Nguyen Phu Trong, 19 Temmuz 2024'te yaşamını yitirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/rusya-bati-guney-kafkasyada-yikici-gundem-ilerletiyor-1086622415.html

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rusya, vietnam, vladimir putin, to lam, genel sekreter, işbirliği, ortaklık, stratejik ortaklık, brics, ho chi minh, nguyen phu trong