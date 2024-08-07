https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/ukrayna-ordusunun-kursk-saldirilari-suruyor-olaganustu-hal-ilan-edildi-1086609059.html
Ukrayna ordusunun Kursk saldırıları sürüyor: Olağanüstü hal ilan edildi
Ukrayna ordusunun Kursk saldırıları sürüyor: Olağanüstü hal ilan edildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin devam eden saldırıları nedeniyle Rusya'ya bağlı Kursk Bölgesi'nde olağanüstü hal ilan edildiği duyurulurken, bölgenin Ukrayna... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T20:55+0300
2024-08-07T20:55+0300
2024-08-07T21:37+0300
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Olağanüstü hal ilanını Telegram hesabından duyuran Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov, “Kursk bölgesinde sınır bölgelerinde zor bir operasyonel durum devam etmektedir. Düşman güçlerinin bölge topraklarına girmesinin sonuçlarını ortadan kaldırmak için 7 Ağustos'tan itibaren Kursk bölgesinde acil durum ilan etme kararı alınmıştır” diye ekledi.Smirnov, bölgedeki durum düzelene kadar, acil durumların önlenmesi ve ortadan kaldırılmasına yönelik kolluk kuvvetlerinin çalışmalarını bizzat koordine edeceğini de belirtirken, Kursk sakinlerinin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.Rusya Sağlık Bakanlığı, Kursk bölgesinde Ukraynalı milliyetçilerin bombardımanı sonucunda 6'sı çocuk olmak üzere 31 kişinin yaralandığını açıkladı.Valiliğe göre sınır bölgesinde yaşayan binlerce vatandaş tahliye edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/genelkurmay-baskani-gerasimov-ukrayna-ordusunun-rusya-topraklarindaki-ilerleyisi-durduruldu-1086596810.html
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ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, kursk, rusya, saldırı, silahlı saldırı
Ukrayna ordusunun Kursk saldırıları sürüyor: Olağanüstü hal ilan edildi
20:55 07.08.2024 (güncellendi: 21:37 07.08.2024)
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin devam eden saldırıları nedeniyle Rusya'ya bağlı Kursk Bölgesi'nde olağanüstü hal ilan edildiği duyurulurken, bölgenin Ukrayna sınırında yoğun çatışmaların sürdüğü bildirildi.
Olağanüstü hal ilanını Telegram hesabından duyuran Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov, “Kursk bölgesinde sınır bölgelerinde zor bir operasyonel durum devam etmektedir. Düşman güçlerinin bölge topraklarına girmesinin sonuçlarını ortadan kaldırmak için 7 Ağustos'tan itibaren Kursk bölgesinde acil durum ilan etme kararı alınmıştır” diye ekledi.
Smirnov, bölgedeki durum düzelene kadar, acil durumların önlenmesi ve ortadan kaldırılmasına yönelik kolluk kuvvetlerinin çalışmalarını bizzat koordine edeceğini de belirtirken, Kursk sakinlerinin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.
Rusya Sağlık Bakanlığı, Kursk bölgesinde Ukraynalı milliyetçilerin bombardımanı sonucunda 6'sı çocuk olmak üzere 31 kişinin yaralandığını açıkladı.
Valiliğe göre sınır bölgesinde yaşayan binlerce vatandaş tahliye edildi.