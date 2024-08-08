https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/ozel-askeri-harekat-bolgesinde-2-binden-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1086631272.html

Özel askeri harekat bölgesinde 2 binden fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Özel askeri harekat bölgesinde 2 binden fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde 2 bin 110 Ukraynalı askerin etkisiz hale... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T14:09+0300

2024-08-08T14:09+0300

2024-08-08T14:13+0300

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Ukrayna ordusunun 415 askerini etkisiz hale getirdi, dört tank ve iki zırhlı savaş aracını imha etti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. Bir karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 460’tan fazla asker ve ABD yapımı MaxxPro dahil üç zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara geçti ve iki karşı saldırıyı püskürttü. Düşman güçler 660 kadar asker ve ABD yapımı M113 dahil iki zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimleri aktif eylemlerine devam ederek düşmanın iki saldırısını engelledi. Ukrayna ordusunun son bir gündeki kaybı 360 asker, İngiltere yapımı Spartan dahil dört zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve bir karşı saldırıyı püskürttü. 105 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi ve iki zırhlı savaş aracı imha etti.‘Dnepr’ Askeri Grubu, düşman güçlerinin 110 kadar askerini etkisiz hale getirdi ve iki zırhlı savaş aracını imha etti.Rus hava savunma güçleri Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir MiG-29 savaş uçağını düşürdü. Ayrıca 12 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ile 80 insansız hava aracı engellendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/rus-buyukelci-antonov-abdnin-ukrayna-ordusunun-kursk-saldirisina-tepkisi-cirkin-1086620036.html

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