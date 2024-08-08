Özel askeri harekat bölgesinde 2 binden fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
06:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Instagram yasağında ‘katalog suç’ tartışması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tahliye taahhütnamesi alan bir ev sahibinin zamanı geldiğinde kiracıyı çıkarması mümkün mü?
12:00
88 dk
HABER MASASI
Instagram'a erişim engeli devam ediyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'yi bekleyen elektrik altyapısı krizi ve atılması gereken adımlar
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Hamas’ın yeni lideri belli oldu
16:08
2 dk
SESLİ HABER
Bodrum’da sular günlerce kesik kalacak
16:21
2 dk
SESLİ HABER
Bakan Şimşek: 2.5 milyar dolarlık dış finansmanın imzası son aşamada
16:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
SESLİ HABER
Pentagon: Sorumlusu İran
17:13
2 dk
SESLİ HABER
ATM'lerde yeni dönem başlıyor
17:27
2 dk
SESLİ HABER
'Netanyahu sığınakta kalacak'
17:45
1 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da yaşam maliyeti her geçen ay artıyor
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı milletvekilinden ırkçı sözler: İyi Rus yoktur
18:13
2 dk
SESLİ HABER
Afrika'da her yıl 500 bin kişi bu sebepten ölüyor
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Rus ordusu durdurulamıyor: Bir köy daha ele geçirildi
18:34
1 dk
SESLİ HABER
IMEI kayıt ücretleri 2025 yılında ne kadar olacak?
18:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu püskürtüldü: Sınırı geçmeyi denediler
19:15
2 dk
SESLİ HABER
İsrailli askerler bir Filistinliye cinsel işkence yapmıştı: Görüntüler ortaya çıktı
19:26
3 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını: Filistinlilere yönelik sistematik işkence var
19:40
3 dk
SESLİ HABER
TBMM’de ilginç dilekçe: Ulaşım ücretleri ağırlığa göre olsun
19:53
3 dk
SESLİ HABER
LPG’de ÖTV vurgunu sonrası Ticaret Bakanlığı işlem başlattı
20:05
3 dk
SESLİ HABER
Olimpiyat oyunlarında madalyalı sporcular ülkelerinden ne kadar ödül alıyor?
20:16
3 dk
SESLİ HABER
Önce uçak şimdi Akkuyu: Almanya, Türkiye'ye gelmesine izin vermiyor
20:28
3 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy döneminde Ukrayna’nın borcu rekor seviyede
20:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kart borcunu ödeyemeyenler arttı: ‘Bunlar, ekonomide tıkanmanın nelere mal olacağını gösteriyor’
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Türkiye yolsuzlukla mücadelede 180 ülkeden 115. sırada
12:05
83 dk
HABER MASASI
"Instagram açılacak mı?" tartışmaları sürerken dünya geneline baktık;İnsanlar en çok hangi sosyal medya platformlarında zaman geçiriyor?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Haniye suikasti: İran ne yapacak?
15:02
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Instagram'ın kirli geçmişi: Myanmar'dan Azov'a
16:10
4 dk
SESLİ HABER
Toprak Mahsulleri Ofisi, kabuklu fındık alım esaslarını açıkladı
16:23
4 dk
SESLİ HABER
İsrail: Savaşa dönüşebilir
16:38
1 dk
SESLİ HABER
Roblox neden kapatıldı? Adalet Bakanlığı’ndan açıklama geldi
16:49
3 dk
SESLİ HABER
Kira kontratlarında yeni dönem
16:58
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Mariupol'de Ukrayna'ya ait gizli belgeler bulundu
17:23
1 dk
SESLİ HABER
Trump'ın yardımcısı: Avrupa'yı savunmak zorunda değiliz
17:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/ozel-askeri-harekat-bolgesinde-2-binden-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1086631272.html
Özel askeri harekat bölgesinde 2 binden fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Özel askeri harekat bölgesinde 2 binden fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde 2 bin 110 Ukraynalı askerin etkisiz hale... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T14:09+0300
2024-08-08T14:13+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
ukrayna
ukrayna ordusu
özel askeri harekat
tank
mig-29
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085480488_0:181:3072:1908_1920x0_80_0_0_ea228cd25f96acd0c4c11d27983ee6c8.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Ukrayna ordusunun 415 askerini etkisiz hale getirdi, dört tank ve iki zırhlı savaş aracını imha etti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. Bir karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 460’tan fazla asker ve ABD yapımı MaxxPro dahil üç zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara geçti ve iki karşı saldırıyı püskürttü. Düşman güçler 660 kadar asker ve ABD yapımı M113 dahil iki zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimleri aktif eylemlerine devam ederek düşmanın iki saldırısını engelledi. Ukrayna ordusunun son bir gündeki kaybı 360 asker, İngiltere yapımı Spartan dahil dört zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve bir karşı saldırıyı püskürttü. 105 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi ve iki zırhlı savaş aracı imha etti.‘Dnepr’ Askeri Grubu, düşman güçlerinin 110 kadar askerini etkisiz hale getirdi ve iki zırhlı savaş aracını imha etti.Rus hava savunma güçleri Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir MiG-29 savaş uçağını düşürdü. Ayrıca 12 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ile 80 insansız hava aracı engellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/rus-buyukelci-antonov-abdnin-ukrayna-ordusunun-kursk-saldirisina-tepkisi-cirkin-1086620036.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085480488_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b803c3d50a197fe7cf452280f637d55.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, özel askeri harekat, tank, mig-29, himars
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, özel askeri harekat, tank, mig-29, himars

Özel askeri harekat bölgesinde 2 binden fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

14:09 08.08.2024 (güncellendi: 14:13 08.08.2024)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovÖzel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler
Özel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
Abone ol
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde 2 bin 110 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiği, ayrıca Ukrayna’ya ait bir MiG-29 savaş uçağının vurulduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Ukrayna ordusunun 415 askerini etkisiz hale getirdi, dört tank ve iki zırhlı savaş aracını imha etti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. Bir karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 460’tan fazla asker ve ABD yapımı MaxxPro dahil üç zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara geçti ve iki karşı saldırıyı püskürttü. Düşman güçler 660 kadar asker ve ABD yapımı M113 dahil iki zırhlı savaş aracını kaybetti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimleri aktif eylemlerine devam ederek düşmanın iki saldırısını engelledi. Ukrayna ordusunun son bir gündeki kaybı 360 asker, İngiltere yapımı Spartan dahil dört zırhlı savaş aracı oldu.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve bir karşı saldırıyı püskürttü. 105 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi ve iki zırhlı savaş aracı imha etti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu, düşman güçlerinin 110 kadar askerini etkisiz hale getirdi ve iki zırhlı savaş aracını imha etti.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir MiG-29 savaş uçağını düşürdü. Ayrıca 12 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ile 80 insansız hava aracı engellendi.
Kursk Bölgesi, Sudja kenti, Ukrayna ordusunun gerçekleştirdiği bombardımanda yıkılan ev - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
Ukrayna krizi
Rus Büyükelçi Antonov: ABD’nin Ukrayna ordusunun Kursk saldırısına tepkisi çirkin
07:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала