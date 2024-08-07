https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/atmlere-yeni-donem-basliyor-geriye-kullanilabilecek-tek-banknot-kaldi-1086571730.html

ATM'lere yeni dönem başlıyor: 'Geriye kullanılabilecek tek banknot kaldı'

ATM'lere yeni dönem başlıyor: 'Geriye kullanılabilecek tek banknot kaldı'

Sputnik Türkiye

Yükselen enflasyonun piyasadaki para akışını değiştirmesiyle birlikte ATM'lerde önemli değişiklikler yaşanıyor. 10 TL ve 20 TL gibi küçük banknotlar ATM'lerden... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T08:26+0300

2024-08-07T08:26+0300

2024-08-07T08:38+0300

ekonomi

atm

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Enflasyonun günlük hayattaki etkisi olarak değerlendirilen bu değişiklikler, ATM'lerdeki yeni dönemi işaret ediyor. Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bankaların 5, 10, 20 TL banknotları ATM'lerden kaldırdığını ve 50 TL banknotların da kaldırılma aşamasında olduğunu duyurdu. Babuşcu, yakında ATM'lerde sadece 200 TL banknotların bulunacağını iddia etti.500 TL ve 1000 TL banknot i̇ddialarıÖte yandan, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 500 TL ve 1000 TL'lik banknotların çıkarılmasına yönelik teknik analiz ve çalışmalar yapıldığını belirtti. Karahan, "Bir karar verildiğinde, bu, kamuoyuyla şeffaflık çerçevesinde paylaşılacaktır" açıklamasında bulundu.Madeni para üretimi artıyorPiyasada yaşanan madeni para sıkıntısına çözüm amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Darphane'ye talimat verildi. Darphane Daire Başkanı Şenol Yıldız, esnafın dört gözle beklediği haberi duyurdu. Yıldız, "Normal tedavül para olan 5 lira piyasaya sürülmeye devam edilmekte olup 20 milyon adedi geçti. 2024'ün sonuna kadar 850 milyon adet 5 liranın piyasaya sürülmesi hedefleniyor. Benzer şekilde 400 milyonun üzerinde 50 kuruş ve 7 milyon adet 25 kuruş üretim hedefimiz var" dedi.Piyasada i̇şler yolunda gitmiyorTürk Lirası’nın reel değeri 40 ayın zirvesine ulaşmış olsa da piyasada işler istenilen düzeyde gitmiyor. Küçük banknotların ATM'lerden kaldırılması, enflasyonun günlük yaşamdaki etkilerini daha da belirgin hale getiriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/sigaraya-pes-pese-zam-en-ucuz-ve-en-pahali-fiyatlar-belli-oldu-1086571910.html

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