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Medvedev'den 'Gürcistan savaşı' mesajı: Ukrayna'daki özel askeri harekat da zaferle sonlanacak
Medvedev'den 'Gürcistan savaşı' mesajı: Ukrayna'daki özel askeri harekat da zaferle sonlanacak
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ağustos 2008'deki savaştan galip çıktığını anımsatan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Kiev'e Ukrayna ve... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T11:28+0300
2024-08-08T11:28+0300
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Rusya-Gürcistan savaşının 16. yıldönümünde Telegram hesabından açıklama yapan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus ordusunun Ukrayna'dan da zaferle ayrılacağını vurguladı.Medvedev, "2008 yılında halkımızı koruduk ve Saakaşvili'nin kaçmasının ardından ülkemizin çıkarlarını savunduk. Mevcut askeri operasyon da Rusya'nın mutlak zaferiyle sona erecek" dedi.Rusya ile Gürcistan arasında Ağustos 2008'de yaşanan ve '5 günlük savaş' olarak anılan Güney Osetya Savaşı’ndan sonra Rusya, 1990’lı yılların başında Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya’yı tanımıştı.'Ukrayna'daki harekat Rusya için kabul edilebilir koşullarda sona erecek'Bu arada Medvedev, bir başka açıklama yaparak, Ukrayna'daki harekatın Rusya için kabul edilebilir koşullarda sona ereceğinin altını çizdi.Ukraynalı güçlerin Kursk Bölgesi'ne sızma girişimlerine tepki gösteren Medvedev, "Banderacıların terörist operasyonu, bu konudaki her türlü tabuyu ortadan kaldırmalı. Biz, ancak kendimiz için kabul edilebilir ve elverişli bulduğumuz zaman duracağız" ifadelerini kullandı.Medvedev, Rus ordusunun Kiev ve ilerisine kadar ilerleyebileceğini ve ilerlemesi gerektiğini sözlerine ekledi.
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dmitriy medvedev, gürcistan, güney osetya, güney osetya savaşı, kursk, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rusya ordusu
dmitriy medvedev, gürcistan, güney osetya, güney osetya savaşı, kursk, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rusya ordusu

Medvedev'den 'Gürcistan savaşı' mesajı: Ukrayna'daki özel askeri harekat da zaferle sonlanacak

11:28 08.08.2024
© Sputnik / Екатерина ШтукинаRusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
© Sputnik / Екатерина Штукина
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Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ağustos 2008'deki savaştan galip çıktığını anımsatan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Kiev'e Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekat konusunda mesaj gönderdi.
Rusya-Gürcistan savaşının 16. yıldönümünde Telegram hesabından açıklama yapan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus ordusunun Ukrayna'dan da zaferle ayrılacağını vurguladı.

Medvedev, "2008 yılında halkımızı koruduk ve Saakaşvili'nin kaçmasının ardından ülkemizin çıkarlarını savunduk. Mevcut askeri operasyon da Rusya'nın mutlak zaferiyle sona erecek" dedi.

Rusya ile Gürcistan arasında Ağustos 2008'de yaşanan ve '5 günlük savaş' olarak anılan Güney Osetya Savaşı’ndan sonra Rusya, 1990’lı yılların başında Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya’yı tanımıştı.

'Ukrayna'daki harekat Rusya için kabul edilebilir koşullarda sona erecek'

Bu arada Medvedev, bir başka açıklama yaparak, Ukrayna'daki harekatın Rusya için kabul edilebilir koşullarda sona ereceğinin altını çizdi.

Ukraynalı güçlerin Kursk Bölgesi'ne sızma girişimlerine tepki gösteren Medvedev, "Banderacıların terörist operasyonu, bu konudaki her türlü tabuyu ortadan kaldırmalı. Biz, ancak kendimiz için kabul edilebilir ve elverişli bulduğumuz zaman duracağız" ifadelerini kullandı.

Medvedev, Rus ordusunun Kiev ve ilerisine kadar ilerleyebileceğini ve ilerlemesi gerektiğini sözlerine ekledi.
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