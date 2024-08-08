https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/medvedevden-gurcistan-savasi-mesaji-ukraynadaki-ozel-askeri-harekat-da-zaferle-sonlanacak-1086627375.html

Medvedev'den 'Gürcistan savaşı' mesajı: Ukrayna'daki özel askeri harekat da zaferle sonlanacak

Medvedev'den 'Gürcistan savaşı' mesajı: Ukrayna'daki özel askeri harekat da zaferle sonlanacak

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ağustos 2008'deki savaştan galip çıktığını anımsatan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Kiev'e Ukrayna ve... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T11:28+0300

2024-08-08T11:28+0300

2024-08-08T11:28+0300

dünya

dmitriy medvedev

gürcistan

güney osetya

güney osetya savaşı

kursk

özel askeri harekat

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna krizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/15/1077636553_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b37d30e98edc39a27f7b8b1e190b8648.jpg

Rusya-Gürcistan savaşının 16. yıldönümünde Telegram hesabından açıklama yapan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus ordusunun Ukrayna'dan da zaferle ayrılacağını vurguladı.Medvedev, "2008 yılında halkımızı koruduk ve Saakaşvili'nin kaçmasının ardından ülkemizin çıkarlarını savunduk. Mevcut askeri operasyon da Rusya'nın mutlak zaferiyle sona erecek" dedi.Rusya ile Gürcistan arasında Ağustos 2008'de yaşanan ve '5 günlük savaş' olarak anılan Güney Osetya Savaşı’ndan sonra Rusya, 1990’lı yılların başında Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya’yı tanımıştı.'Ukrayna'daki harekat Rusya için kabul edilebilir koşullarda sona erecek'Bu arada Medvedev, bir başka açıklama yaparak, Ukrayna'daki harekatın Rusya için kabul edilebilir koşullarda sona ereceğinin altını çizdi.Ukraynalı güçlerin Kursk Bölgesi'ne sızma girişimlerine tepki gösteren Medvedev, "Banderacıların terörist operasyonu, bu konudaki her türlü tabuyu ortadan kaldırmalı. Biz, ancak kendimiz için kabul edilebilir ve elverişli bulduğumuz zaman duracağız" ifadelerini kullandı.Medvedev, Rus ordusunun Kiev ve ilerisine kadar ilerleyebileceğini ve ilerlemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/fbidan-abdli-eski-istihbaratcinin-evinde-arama-sputnik-ve-rtye-demeclerim-nedeniyle-olabilir-1086623786.html

gürcistan

güney osetya

kursk

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dmitriy medvedev, gürcistan, güney osetya, güney osetya savaşı, kursk, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rusya ordusu