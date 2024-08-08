FBI'dan ABD'li eski istihbaratçının evinde arama: 'Sputnik ve RT'ye demeçlerim nedeniyle olabilir'

ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından New York'taki evinde yapılan aramanın Sputnik ve Russia Today'le (RT) işbirliği yapmasından kaynaklanmış olabileceğini söyledi.



Telegram hesabından bir video yayınlayan Ritter, "Kolluk kuvvetlerinin sorularına bakınca, görünene göre onları en başta RT ve Sputnik'le ilişkilerim ya da özellikle RT ve Sputnik'ten talimatlar almam ve bunun karşılığında ödeme almam, yani Rus hükümetine çalışmam rahatsız ediyor" diyerek soruşturma kapsamındaki iddiaları ti'ye aldı.



Kolluk kuvvetlerinin iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Ritter, "RT ve Sputnik'ten aldığım ödeme, yazı veya video sağladığım herhangi bir gazetecilik kuruluşundan aldığım ödemeyle aynı şey. Ben bir gazeteciyim ve işim karşılığında para alıyorum" ifadelerini kullandı.



Hiçbir suç işlemediğini ve yabancı ajan olmadığını vurgulayan Ritter, evinde yapılan aramayı ABD hükümetinin kendisini korkutmak için attığı bir adım olarak niteledi.



"Yazılarımı ABD halkını Rus hükümetinin çıkarları doğrultusunda manipüle etmek için tasarlamakla suçlanıyorum. Bu son derece saçma" diye devam eden Ritter, ABD hükümetinin kendisine savaş açtığını ve bu savaşı kaybetmeyeceğini sözlerine ekledi.



FBI, dün akşam saatlerinde Ritter'in evinde arama yapmıştı. FBI, Sputnik'e aramanın federal bir soruşturma kapsamında yapıldığını belirtirken Ritter ise, istihbarat servislerinin aramayı ABD hükümetinin 'kendisinin yabancı ajan yasasını ihlal ettiğine dair çekinceleri' nedeniyle yaptığını ifade etmişti.