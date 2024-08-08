https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/kuleba-afrika-ulkelerini-ukraynayi-tecrit-etmeye-calismakla-sucladi-1086649890.html
Kuleba, Afrika ülkelerini Ukrayna'yı tecrit etmeye çalışmakla suçladı
Kuleba, Afrika ülkelerini Ukrayna'yı tecrit etmeye çalışmakla suçladı
Sputnik Türkiye
İlk olarak Malavi ve Zambiya'yı ziyaret ettiği Afrika turuna 4 Ağustos'ta başlayan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, bölge ülkelerinin eylemlerinin... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T19:28+0300
2024-08-08T19:28+0300
2024-08-08T19:28+0300
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ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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diplomatik ilişkiler
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Mauritius'a yaptığı ziyaret sırasında Mali'nin Ukrayna ile diplomatik ilişkilerini kesme kararını eleştiren Kuleba, “Nijer hükümetinin Mali örneğini takip etmesi, bunların (Ukrayna'yı izole etmek için) koordineli önlemler olduğu sonucuna varmamıza neden oluyor” diye konuştu.Kiev ile diplomatik ilişkileri kesen Nijer'e tepkiMali’den sonra komşusu Nijer’in Kiev ile diplomatik ilişkileri kesme kararını eleştiren Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Nijer'in kararının ‘Rusya ile dayanışma’ amacıyla alındığını savundu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nijerli yetkililerin, Mali'deki olayla ilgili herhangi bir soruşturma yürütmeden ve bir delil sunmadan Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kesme kararının üzücü olduğu belirtildi.Açıklamada, Ukrayna'nın "uluslararası terörizmi desteklediği, BM Şartı'nı ve uluslararası hukuku ihlal ettiği" iddialarının tamamen asılsız ve gerçek dışı olduğu kaydedildi.Nijer'in aldığı kararın ‘Rusya ile bir dayanışma jesti’ olduğu savunulan açıklamada, "Böyle bir kararın, iki yılı aşkın süredir Ukrayna'ya karşı topyekun bir saldırgan savaşı yürüten terör devleti Rusya Federasyonu ile yakınlaşma yolunu seçenlerin bir 'dayanışma' jesti olduğuna inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Ukrayna'nın ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterdiği ve iç işlerine karışmadığı, Afrika ülkeleri ile verimli ilişkileri sürdürmek konusunda kararlı olduğu vurgulandı.Nijer'in Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kesme kararıNijer, Tuareg isyancılarıyla Mali ordusu arasında çıkan çatışmada isyancılara istihbarat desteği sağlamakla suçladığı Ukrayna ile diplomatik ilişkileri dün sonlandırdığını duyurmuştu.Hükümet Sözcüsü Albay Binbaşı Amadou Abdramane, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, Kiev'in, uluslararası teröre destek verdiğini ve bu saldırgan eylemleri kınadıklarını söylemişti.Abdramane, Mali hükümeti ve halkıyla dayanışma amacıyla Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kestiklerini açıklamıştı.Ukrayna ise isyancılara destek verdiği iddiasını reddetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/mali-ve-nijerden-ukraynanin-afrikadaki-faaliyetlerini-sorusturma-talebi-1086602307.html
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Kuleba, Afrika ülkelerini Ukrayna'yı tecrit etmeye çalışmakla suçladı
İlk olarak Malavi ve Zambiya'yı ziyaret ettiği Afrika turuna 4 Ağustos'ta başlayan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, bölge ülkelerinin eylemlerinin Ukrayna'yı tecrit etmeye yönelik koordineli bir girişim olduğunu söyledi.
Mauritius'a yaptığı ziyaret sırasında Mali'nin Ukrayna ile diplomatik ilişkilerini kesme kararını eleştiren Kuleba, “Nijer hükümetinin Mali örneğini takip etmesi, bunların (Ukrayna'yı izole etmek için) koordineli önlemler olduğu sonucuna varmamıza neden oluyor” diye konuştu.
Kiev ile diplomatik ilişkileri kesen Nijer'e tepki
Mali’den sonra komşusu Nijer’in Kiev ile diplomatik ilişkileri kesme kararını eleştiren Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Nijer'in kararının ‘Rusya ile dayanışma’ amacıyla alındığını savundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nijerli yetkililerin, Mali'deki olayla ilgili herhangi bir soruşturma yürütmeden ve bir delil sunmadan Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kesme kararının üzücü olduğu belirtildi.
Açıklamada, Ukrayna'nın "uluslararası terörizmi desteklediği, BM Şartı'nı ve uluslararası hukuku ihlal ettiği" iddialarının tamamen asılsız ve gerçek dışı olduğu kaydedildi.
Nijer'in aldığı kararın ‘Rusya ile bir dayanışma jesti’ olduğu savunulan açıklamada, "Böyle bir kararın, iki yılı aşkın süredir Ukrayna'ya karşı topyekun bir saldırgan savaşı yürüten terör devleti Rusya Federasyonu ile yakınlaşma yolunu seçenlerin bir 'dayanışma' jesti olduğuna inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Ukrayna'nın ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterdiği ve iç işlerine karışmadığı, Afrika ülkeleri ile verimli ilişkileri sürdürmek konusunda kararlı olduğu vurgulandı.
Nijer'in Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kesme kararı
Nijer, Tuareg isyancılarıyla Mali ordusu arasında çıkan çatışmada isyancılara istihbarat desteği sağlamakla suçladığı Ukrayna ile diplomatik ilişkileri dün sonlandırdığını duyurmuştu.
Hükümet Sözcüsü Albay Binbaşı Amadou Abdramane, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, Kiev'in, uluslararası teröre destek verdiğini ve bu saldırgan eylemleri kınadıklarını söylemişti.
Abdramane, Mali hükümeti ve halkıyla dayanışma amacıyla Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kestiklerini açıklamıştı.
Ukrayna ise isyancılara destek verdiği iddiasını reddetmişti.