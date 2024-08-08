https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/kuleba-afrika-ulkelerini-ukraynayi-tecrit-etmeye-calismakla-sucladi-1086649890.html

Kuleba, Afrika ülkelerini Ukrayna'yı tecrit etmeye çalışmakla suçladı

Kuleba, Afrika ülkelerini Ukrayna'yı tecrit etmeye çalışmakla suçladı

Sputnik Türkiye

İlk olarak Malavi ve Zambiya'yı ziyaret ettiği Afrika turuna 4 Ağustos'ta başlayan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, bölge ülkelerinin eylemlerinin... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T19:28+0300

2024-08-08T19:28+0300

2024-08-08T19:28+0300

ukrayna krizi

afrika

mali

nijer

ukrayna

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

rusya

diplomatik ilişkiler

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Mauritius'a yaptığı ziyaret sırasında Mali'nin Ukrayna ile diplomatik ilişkilerini kesme kararını eleştiren Kuleba, “Nijer hükümetinin Mali örneğini takip etmesi, bunların (Ukrayna'yı izole etmek için) koordineli önlemler olduğu sonucuna varmamıza neden oluyor” diye konuştu.Kiev ile diplomatik ilişkileri kesen Nijer'e tepkiMali’den sonra komşusu Nijer’in Kiev ile diplomatik ilişkileri kesme kararını eleştiren Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Nijer'in kararının ‘Rusya ile dayanışma’ amacıyla alındığını savundu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nijerli yetkililerin, Mali'deki olayla ilgili herhangi bir soruşturma yürütmeden ve bir delil sunmadan Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kesme kararının üzücü olduğu belirtildi.Açıklamada, Ukrayna'nın "uluslararası terörizmi desteklediği, BM Şartı'nı ve uluslararası hukuku ihlal ettiği" iddialarının tamamen asılsız ve gerçek dışı olduğu kaydedildi.Nijer'in aldığı kararın ‘Rusya ile bir dayanışma jesti’ olduğu savunulan açıklamada, "Böyle bir kararın, iki yılı aşkın süredir Ukrayna'ya karşı topyekun bir saldırgan savaşı yürüten terör devleti Rusya Federasyonu ile yakınlaşma yolunu seçenlerin bir 'dayanışma' jesti olduğuna inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Ukrayna'nın ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterdiği ve iç işlerine karışmadığı, Afrika ülkeleri ile verimli ilişkileri sürdürmek konusunda kararlı olduğu vurgulandı.Nijer'in Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kesme kararıNijer, Tuareg isyancılarıyla Mali ordusu arasında çıkan çatışmada isyancılara istihbarat desteği sağlamakla suçladığı Ukrayna ile diplomatik ilişkileri dün sonlandırdığını duyurmuştu.Hükümet Sözcüsü Albay Binbaşı Amadou Abdramane, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, Kiev'in, uluslararası teröre destek verdiğini ve bu saldırgan eylemleri kınadıklarını söylemişti.Abdramane, Mali hükümeti ve halkıyla dayanışma amacıyla Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kestiklerini açıklamıştı.Ukrayna ise isyancılara destek verdiği iddiasını reddetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/mali-ve-nijerden-ukraynanin-afrikadaki-faaliyetlerini-sorusturma-talebi-1086602307.html

mali

nijer

ukrayna

rusya

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