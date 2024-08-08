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Kirada sistem değişiyor: E-Devletten kontrat için ne yapmak gerekiyor?
Kirada sistem değişiyor: E-Devletten kontrat için ne yapmak gerekiyor?
Sputnik Türkiye
Kira kontratlarında dijital dönüşüm başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kira kontratlarının yıl sonuna kadar e-Devlet üzerinden yapılabileceğini... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
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Kira kontratlarının e-Devlet'e entegrasyonu, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Risk Analiz Genel Müdürlüğü ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü entegrasyonu çerçevesinde gerçekleştirilecek. Bu entegrasyon sayesinde kira kontratları, taraflar arasında e-Devlet üzerinden karşılıklı mutabakatla imzalanabilecek.Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı Milliyet'e yaptığı açıklamada, bu düzenlemenin planlanan bir eylem olduğunu ve 31 Aralık 2024 tarihine kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü belirtti. Özelmacıklı, kira kontratlarının e-Devlet üzerinden oluşturulmasıyla ilgili detayları paylaştı:Bu düzenleme ile amaçlanan, kayıt dışı ekonominin azaltılması, kiracı ve mal sahibinin ödemelerinin takip edilmesi ve kira gelir beyanının doğru şekilde yapılmasını sağlamaktır. Ayrıca, kira sözleşmelerinde barkodlu belgeler oluşturularak, kontratların doğruluğunun teyit edilmesi ve sahte beyanların önüne geçilmesi hedefleniyor.Piyasaya etkisiE-Devlet üzerinden yapılacak kira kontratlarının piyasaya olumlu katkıları olacağı öngörülüyor. Gayrimenkul uzmanları, bu düzenlemenin emlak işletmeleri tarafından da desteklenmesi gerektiğini ve emlak işletmelerine de yetki verilmesi gerektiğini savunuyor.Uygulama ve ZorunlulukHenüz e-Devlet menülerinde yer almayan bu hizmetin, eylül veya ekim aylarında kullanıma açılması ve yeni yıldan itibaren zorunlu hale gelmesi planlanıyor. Bu süreçte, kira kontratlarının dijital olarak düzenlenmesi, vatandaşlar tarafından daha basit ve kullanışlı hale getirilecek.Gelecekteki EntegrasyonlarKira kontratlarının e-Devlet'e entegrasyonu, ileride abonelik işlemleri gibi diğer e-Devlet hizmetlerine de entegre edilebilecek. Böylece, vatandaşların çeşitli işlemlerini dijital ortamda daha kolay gerçekleştirebilmeleri sağlanacak.
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kira sözleşmesi, kira sözleşmesi örneği, kira artış hesaplama, kira tespit davası, kira kontratı, e sözleşme, e kontrat, e devlet kira kontrat belgesi, kira sözleşmesi nerede gözükür, kira sözleşmesini nasıl bulabilirim
kira sözleşmesi, kira sözleşmesi örneği, kira artış hesaplama, kira tespit davası, kira kontratı, e sözleşme, e kontrat, e devlet kira kontrat belgesi, kira sözleşmesi nerede gözükür, kira sözleşmesini nasıl bulabilirim

Kirada sistem değişiyor: E-Devletten kontrat için ne yapmak gerekiyor?

08:46 08.08.2024 (güncellendi: 08:47 08.08.2024)
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Kira kontratlarında dijital dönüşüm başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kira kontratlarının yıl sonuna kadar e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı. Bu yenilikle birlikte kira sözleşmelerinin dijital ortamda düzenlenmesi planlanıyor.
Kira kontratlarının e-Devlet'e entegrasyonu, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Risk Analiz Genel Müdürlüğü ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü entegrasyonu çerçevesinde gerçekleştirilecek. Bu entegrasyon sayesinde kira kontratları, taraflar arasında e-Devlet üzerinden karşılıklı mutabakatla imzalanabilecek.
Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı Milliyet'e yaptığı açıklamada, bu düzenlemenin planlanan bir eylem olduğunu ve 31 Aralık 2024 tarihine kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü belirtti. Özelmacıklı, kira kontratlarının e-Devlet üzerinden oluşturulmasıyla ilgili detayları paylaştı:
Kira başlangıç ve bitiş tarihi
Kira artışıyla ilgili maddeler
Kiranın hangi bankaya ne zaman ödeneceği
Kiralanan gayrimenkulün bilgileri ve özellikleri
Bu düzenleme ile amaçlanan, kayıt dışı ekonominin azaltılması, kiracı ve mal sahibinin ödemelerinin takip edilmesi ve kira gelir beyanının doğru şekilde yapılmasını sağlamaktır. Ayrıca, kira sözleşmelerinde barkodlu belgeler oluşturularak, kontratların doğruluğunun teyit edilmesi ve sahte beyanların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Piyasaya etkisi

E-Devlet üzerinden yapılacak kira kontratlarının piyasaya olumlu katkıları olacağı öngörülüyor. Gayrimenkul uzmanları, bu düzenlemenin emlak işletmeleri tarafından da desteklenmesi gerektiğini ve emlak işletmelerine de yetki verilmesi gerektiğini savunuyor.

Uygulama ve Zorunluluk

Henüz e-Devlet menülerinde yer almayan bu hizmetin, eylül veya ekim aylarında kullanıma açılması ve yeni yıldan itibaren zorunlu hale gelmesi planlanıyor. Bu süreçte, kira kontratlarının dijital olarak düzenlenmesi, vatandaşlar tarafından daha basit ve kullanışlı hale getirilecek.

Gelecekteki Entegrasyonlar

Kira kontratlarının e-Devlet'e entegrasyonu, ileride abonelik işlemleri gibi diğer e-Devlet hizmetlerine de entegre edilebilecek. Böylece, vatandaşların çeşitli işlemlerini dijital ortamda daha kolay gerçekleştirebilmeleri sağlanacak.
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