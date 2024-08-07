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Lev Tolstoy’un torununun torunu: Rusya, küresel barışa yönelik pozisyonunu savunma hakkına sahip
Lev Tolstoy’un torununun torunu: Rusya, küresel barışa yönelik pozisyonunu savunma hakkına sahip
Sputnik Türkiye
Lev Tolstoy Devlet Müzesi Direktörü ve Tolstoy'un torunun torunu Vladimir Tolstoy, bugün dünyada çok çalkantılı bir durumun oluştuğuna dikkat çekerek, bölünmüş... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T20:09+0300
2024-08-07T20:09+0300
2024-08-07T20:14+0300
dünya
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lev tolstoy uluslararası barış ödülü vakfı
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Lev Tolstoy’un doğum günü olan 9 Eylül’de Bolşoy Tiyatrosu, L. N. Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü’nün takdim törenine ev sahipliği yapacak. Barışı koruma faaliyetlerine aktif olarak katılan, silahlanma yarışının sona erdirilmesine, çok kutuplu dünyanın inşa edilmesine, halklar arasında karşılıklı anlayış ve işbirliğinin güçlendirilmesine ve üçüncü dünya savaşı tehdidine karşı konulmasına önemli katkılarda bulunan kişi veya kuruluş ödülü almaya hak kazanacak.Ödül jürisinin üyelerinden Lev Tolstoy Devlet Müzesi Direktörü, yazarın torunun torunu Vladimir Tolstoy, “Eğer dünya bugün bu kadar küresel bir biçimde bölündüyse, savaş ve barış, iyi ve kötü, ahlak ve ahlak dışı konularda kutupsal bakış açılarına sahipse Rusya, hangi insanların layıkıyla küresel barışı amaçlayan faaliyetlerde bulunduğuna dair pozisyonunu, değerlerini ve fikrini savunma hakkına sahiptir” değerlendirmesinde bulundu.Ödüle neden atası olan yazar Lev Tolstoy’un adının verildiğini de açıklayan Vladimir Tolstoy, şunları anlattı:Vladimir Tolstoy, “(Lev Tolstoy) yalanlara karşı acımasızdı ve insana karşı merhametliydi. Tolstoy Ödülü için de benzer kriterlerin geçerli olmasını isterdim” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/uluslararasi-lev-tolstoy-baris-odulu-icin-adaylarin-kabulune-baslandi-1085700388.html
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rusya, yazar, lev tolstoy, lev tolstoy uluslararası barış ödülü vakfı, torun
rusya, yazar, lev tolstoy, lev tolstoy uluslararası barış ödülü vakfı, torun
Lev Tolstoy’un torununun torunu: Rusya, küresel barışa yönelik pozisyonunu savunma hakkına sahip
20:09 07.08.2024 (güncellendi: 20:14 07.08.2024)
Lev Tolstoy Devlet Müzesi Direktörü ve Tolstoy'un torunun torunu Vladimir Tolstoy, bugün dünyada çok çalkantılı bir durumun oluştuğuna dikkat çekerek, bölünmüş dünyada Rusya’nın barışa yönelik pozisyonunu savunma hakkına sahip olduğunu vurguladı.
Lev Tolstoy’un doğum günü olan 9 Eylül’de Bolşoy Tiyatrosu, L. N. Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü’nün takdim törenine ev sahipliği yapacak. Barışı koruma faaliyetlerine aktif olarak katılan, silahlanma yarışının sona erdirilmesine, çok kutuplu dünyanın inşa edilmesine, halklar arasında karşılıklı anlayış ve işbirliğinin güçlendirilmesine ve üçüncü dünya savaşı tehdidine karşı konulmasına önemli katkılarda bulunan kişi veya kuruluş ödülü almaya hak kazanacak.
Ödül jürisinin üyelerinden Lev Tolstoy Devlet Müzesi Direktörü, yazarın torunun torunu Vladimir Tolstoy, “Eğer dünya bugün bu kadar küresel bir biçimde bölündüyse, savaş ve barış, iyi ve kötü, ahlak ve ahlak dışı konularda kutupsal bakış açılarına sahipse Rusya, hangi insanların layıkıyla küresel barışı amaçlayan faaliyetlerde bulunduğuna dair pozisyonunu, değerlerini ve fikrini savunma hakkına sahiptir” değerlendirmesinde bulundu.
Ödüle neden atası olan yazar Lev Tolstoy’un adının verildiğini de açıklayan Vladimir Tolstoy, şunları anlattı:
(Lev Tolstoy) pek çok şeyin kişinin kişisel iradesine, öz farkındalığına ve benlik duygusuna bağlı olduğuna kesinlikle inanıyordu. Bu konuda, ‘Çoğaltmak için çabalamak insanın doğasındadır. Bu ruble, resim, at, rütbe, kas, bilgi miktarında çoğalma olabilir, ancak tek bir şeyin çoğalmasına ihtiyaç vardır, iyiliğin çoğalması’ diye yazmıştı. Tartıştığımız çatışmaların temelinde de aynı kavramlar var, ancak bunlar tek bir kişiye değil, koca devletlere yönelik kavramlardır. Dışa dönük iyilik olmalıdır.
Vladimir Tolstoy, “(Lev Tolstoy) yalanlara karşı acımasızdı ve insana karşı merhametliydi. Tolstoy Ödülü için de benzer kriterlerin geçerli olmasını isterdim” ifadelerini kullandı.