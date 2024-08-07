https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/lev-tolstoyun-torununun-torunu-rusya-kuresel-barisa-yonelik-pozisyonunu-savunma-hakkina-sahip-1086606937.html

Lev Tolstoy’un torununun torunu: Rusya, küresel barışa yönelik pozisyonunu savunma hakkına sahip

Lev Tolstoy’un torununun torunu: Rusya, küresel barışa yönelik pozisyonunu savunma hakkına sahip

Sputnik Türkiye

Lev Tolstoy Devlet Müzesi Direktörü ve Tolstoy'un torunun torunu Vladimir Tolstoy, bugün dünyada çok çalkantılı bir durumun oluştuğuna dikkat çekerek, bölünmüş... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T20:09+0300

2024-08-07T20:09+0300

2024-08-07T20:14+0300

dünya

rusya

yazar

lev tolstoy

lev tolstoy uluslararası barış ödülü vakfı

torun

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/13/1069919990_0:324:2047:1475_1920x0_80_0_0_3d4187a70b3fc05e2d695564512acb9c.jpg

Lev Tolstoy’un doğum günü olan 9 Eylül’de Bolşoy Tiyatrosu, L. N. Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü’nün takdim törenine ev sahipliği yapacak. Barışı koruma faaliyetlerine aktif olarak katılan, silahlanma yarışının sona erdirilmesine, çok kutuplu dünyanın inşa edilmesine, halklar arasında karşılıklı anlayış ve işbirliğinin güçlendirilmesine ve üçüncü dünya savaşı tehdidine karşı konulmasına önemli katkılarda bulunan kişi veya kuruluş ödülü almaya hak kazanacak.Ödül jürisinin üyelerinden Lev Tolstoy Devlet Müzesi Direktörü, yazarın torunun torunu Vladimir Tolstoy, “Eğer dünya bugün bu kadar küresel bir biçimde bölündüyse, savaş ve barış, iyi ve kötü, ahlak ve ahlak dışı konularda kutupsal bakış açılarına sahipse Rusya, hangi insanların layıkıyla küresel barışı amaçlayan faaliyetlerde bulunduğuna dair pozisyonunu, değerlerini ve fikrini savunma hakkına sahiptir” değerlendirmesinde bulundu.Ödüle neden atası olan yazar Lev Tolstoy’un adının verildiğini de açıklayan Vladimir Tolstoy, şunları anlattı:Vladimir Tolstoy, “(Lev Tolstoy) yalanlara karşı acımasızdı ve insana karşı merhametliydi. Tolstoy Ödülü için de benzer kriterlerin geçerli olmasını isterdim” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/uluslararasi-lev-tolstoy-baris-odulu-icin-adaylarin-kabulune-baslandi-1085700388.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, yazar, lev tolstoy, lev tolstoy uluslararası barış ödülü vakfı, torun