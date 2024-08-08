https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/japonyada-deprem-tsunami-uyarisi-yapildi-1086625347.html

Japonya'da şiddetli deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya'da şiddetli deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Sputnik Türkiye

Japonya'da merkez üssü Hyuga-nada Denizi açıkları olan 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Miyazaki ve Kochi eyaletleri için tsunami uyarısı yapıldı. 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T10:59+0300

2024-08-08T10:59+0300

2024-08-08T11:34+0300

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Japonya Meteoroloji Ajansı, Japonya'nın güneyinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.NHK'de yer alan habere göre depremin ardından Japonya'nın güneyindeki Kyushu, Shikoku, Kagoshima ve Ehime bölgelerinde tsunami uyarısı yapıldı.Tsunami dalgalarının, Miyazaki eyaletine ulaştığı belirtildi. Miyazaki'de 20 santimetre yüksekliğinde dalgaların gözlemlendiği aktarıldı.Tren seferleri durdurulduDepremin ardından Kyuşu adasında hızlı tren seferleri durduruldu.Deprem, Japonya'nın Kagoshima eyaletindeki Sendai Nükleer Santrali'nin çalışmalarında herhangi bir aksamaya neden olmadı. Santralin faaliyetlerine devam ettiği aktarıldı.

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