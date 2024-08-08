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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/japonyada-deprem-tsunami-uyarisi-yapildi-1086625347.html
Japonya'da şiddetli deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da şiddetli deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Sputnik Türkiye
Japonya'da merkez üssü Hyuga-nada Denizi açıkları olan 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Miyazaki ve Kochi eyaletleri için tsunami uyarısı yapıldı. 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T10:59+0300
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Japonya Meteoroloji Ajansı, Japonya'nın güneyinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.NHK'de yer alan habere göre depremin ardından Japonya'nın güneyindeki Kyushu, Shikoku, Kagoshima ve Ehime bölgelerinde tsunami uyarısı yapıldı.Tsunami dalgalarının, Miyazaki eyaletine ulaştığı belirtildi. Miyazaki'de 20 santimetre yüksekliğinde dalgaların gözlemlendiği aktarıldı.Tren seferleri durdurulduDepremin ardından Kyuşu adasında hızlı tren seferleri durduruldu.Deprem, Japonya'nın Kagoshima eyaletindeki Sendai Nükleer Santrali'nin çalışmalarında herhangi bir aksamaya neden olmadı. Santralin faaliyetlerine devam ettiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/naci-gorur-adanada-1er-dakika-arayla-yasanan-uc-depremi-degerlendirdi-6-subat-etkisi-mi-1086580311.html
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japonya deprem, son dakik deprem, nerde deprem oldu
japonya deprem, son dakik deprem, nerde deprem oldu

Japonya'da şiddetli deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

10:59 08.08.2024 (güncellendi: 11:34 08.08.2024)
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
© İHA
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Japonya'da merkez üssü Hyuga-nada Denizi açıkları olan 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Miyazaki ve Kochi eyaletleri için tsunami uyarısı yapıldı.
Japonya Meteoroloji Ajansı, Japonya'nın güneyinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
NHK'de yer alan habere göre depremin ardından Japonya'nın güneyindeki Kyushu, Shikoku, Kagoshima ve Ehime bölgelerinde tsunami uyarısı yapıldı.
Tsunami dalgalarının, Miyazaki eyaletine ulaştığı belirtildi. Miyazaki'de 20 santimetre yüksekliğinde dalgaların gözlemlendiği aktarıldı.

Tren seferleri durduruldu

Depremin ardından Kyuşu adasında hızlı tren seferleri durduruldu.
Deprem, Japonya'nın Kagoshima eyaletindeki Sendai Nükleer Santrali'nin çalışmalarında herhangi bir aksamaya neden olmadı. Santralin faaliyetlerine devam ettiği aktarıldı.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
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Naci Görür Adana'da 1'er dakika arayla yaşanan üç depremi değerlendirdi: 6 Şubat etkisi mi?
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