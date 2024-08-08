https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/itiraz-ustune-itiraz-dilan-polatin-ev-hapsi-talebini-mahkeme-yine-reddetti-1086622333.html

İtiraz üstüne itiraz: Dilan Polat'ın ev hapsi talebini mahkeme yine reddetti

İtiraz üstüne itiraz: Dilan Polat'ın ev hapsi talebini mahkeme yine reddetti

Sputnik Türkiye

Dilan Polat'ın 40 yıla kadar hapsinin istendiği davada Polat'ın avukatı mahkemeye yeni talepler sundu. Yeni delil olmadığına ve kaçma şüphesinin varlığına... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

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Dilan Polat ve Engin Polat'ın 40 yıla kadar hapsinin istendiği davada gelişmeler yaşandı. Polat çifti'nin avukatları, çiftin tahliyesi için yeni talepler sunup, ret kararı verilen önceki tahliye başvurusu üzerine yeniden değerlendirme yapılmasını talep etti.Talebe yanıt olumsuz geldi, tesnip zaptı hazırlandıSabah Gazetesi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, bir ay sonra yargılamayı görmeye başlayacak İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.'MASAK raporu lehimize' Dilan Polat'ın avukatı, bu kararla birlikte gelen son MASAK raporunun Polat'ın lehine olduğunu açıklarken, Polat'ın sağlık sorunları olduğunu vurguladı ve tekrar tahliye talebinde bulundu. Dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi kuvvetli suç şüphesine dair somut delillerin bulunduğunu ve kaçma şüphesinin olduğunu belirterek itirazı reddetti.Tekrar itiraz ve ev hapsi talebiTahliye talebinin reddi kararına tekrar itiraz eden avukat, incelemenin eksik ve hatalı yapıldığını belirtti. Polat'ın avukatı yeniden tahliye kararı talep ederken, tahliyeye karar verilmezse ev hapsi de dahil olmak üzere birden fazla adli kontrol hükümlerinin de uygulanarak tahliye edilebileceği belirtildi.Ev hapsi talebine retMahkeme, kararın değiştirilmesine yer olmadığına hükmederek bu talebi de reddetti. Polat'ın avukatı bu karara da itiraz etti. Yaptığı son itiraz da üst mahkeme olarak değerlendirme yapan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesince daha önce İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ve yargılamayı yapan mahkemenin tutukluluğa devam kararı vermesi, değişen bir delil olmaması, sanığın suçlar işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi teşkil eden somut delillerin bulunması ve adli kontrolle serbest bırakılmasının da yetersiz kalacağı sebebiyle itirazı reddetti. Tutukluluk halinin devamına karar verdi.Engin Polat'ın kardeşinin talebine de retBir tahliye talebi de Engin Polat'ın kardeşi Alper Kürşat Polat'tan geldi.Alper Kürşat Polat'ta MASAK raporunda hakkında olumsuz bir tespit yapılmadığını belirterek tahliyesini istedi. Mahkeme, kaçma şüphesi, delilleri karartma ihtimali ve hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren delillerin olduğunu kaydederek talebi reddetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/mahkemeden-dilan-polatin-tutukluluguna-yapilan-itiraza-ret-1086180743.html

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