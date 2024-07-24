https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/mahkemeden-dilan-polatin-tutukluluguna-yapilan-itiraza-ret-1086180743.html

Mahkemeden Dilan Polat'ın tutukluluğuna yapılan itiraza ret

Mahkemeden Dilan Polat'ın tutukluluğuna yapılan itiraza ret

Sputnik Türkiye

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans... 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T20:06+0300

2024-07-24T20:06+0300

2024-07-24T20:06+0300

türkiye

dilan polat

engin polat

ret

mahkeme

tahliye

talep

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/05/1077086313_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f35dc4aa92cd2649d864011d73f4c69e.jpg

Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu 5 tutuklu sanığın avukatları, dava kapsamında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunun ardından 19 Temmuz'da müvekkillerinin tutukluluğuna Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinde itirazda bulundu.Aynı gün itirazı değerlendiren mahkeme, Engin Polat'ın da aralarında yer aldığı 4 sanık hakkındaki itirazı reddetti.Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Dilan Polat için ise eksik evrak bulunduğu gerekçesiyle değerlendirmenin pazartesi günü yapılmasına karar verdi.Mahkemenin pazartesi günü nöbetçi olmadığı için değerlendirmede bulunmaması üzerine Dilan Polat'ın avukatı, Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulundu.Mahkeme heyeti dün dosyanın yetkili ve görevli itiraz yerinin Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi olduğuna karar verdi. Dosya, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere davanın görüleceği Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesine iade edildi.Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, itiraz hakkında karar vermesi için dosyayı Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.Bugün dosyayı yeniden ele alan mahkeme heyeti, Dilan Polat hakkındaki itirazı reddederek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/dilan-polat---engin-polat-darp-davasinda-istenen-cezalar-belli-oldu-1085958135.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dilan polat, engin polat, ret, mahkeme, tahliye, talep