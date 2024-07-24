https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/mahkemeden-dilan-polatin-tutukluluguna-yapilan-itiraza-ret-1086180743.html
Mahkemeden Dilan Polat'ın tutukluluğuna yapılan itiraza ret
Mahkemeden Dilan Polat'ın tutukluluğuna yapılan itiraza ret
Sputnik Türkiye
'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T20:06+0300
2024-07-24T20:06+0300
2024-07-24T20:06+0300
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Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu 5 tutuklu sanığın avukatları, dava kapsamında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunun ardından 19 Temmuz'da müvekkillerinin tutukluluğuna Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinde itirazda bulundu.Aynı gün itirazı değerlendiren mahkeme, Engin Polat'ın da aralarında yer aldığı 4 sanık hakkındaki itirazı reddetti.Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Dilan Polat için ise eksik evrak bulunduğu gerekçesiyle değerlendirmenin pazartesi günü yapılmasına karar verdi.Mahkemenin pazartesi günü nöbetçi olmadığı için değerlendirmede bulunmaması üzerine Dilan Polat'ın avukatı, Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulundu.Mahkeme heyeti dün dosyanın yetkili ve görevli itiraz yerinin Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi olduğuna karar verdi. Dosya, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere davanın görüleceği Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesine iade edildi.Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, itiraz hakkında karar vermesi için dosyayı Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.Bugün dosyayı yeniden ele alan mahkeme heyeti, Dilan Polat hakkındaki itirazı reddederek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/dilan-polat---engin-polat-darp-davasinda-istenen-cezalar-belli-oldu-1085958135.html
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dilan polat, engin polat, ret, mahkeme, tahliye, talep
dilan polat, engin polat, ret, mahkeme, tahliye, talep
Mahkemeden Dilan Polat'ın tutukluluğuna yapılan itiraza ret
'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından hakkında açılan dava kapsamında Dilan Polat'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.
Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu 5 tutuklu sanığın avukatları, dava kapsamında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunun ardından 19 Temmuz'da müvekkillerinin tutukluluğuna Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinde itirazda bulundu.
Aynı gün itirazı değerlendiren mahkeme, Engin Polat'ın da aralarında yer aldığı 4 sanık hakkındaki itirazı reddetti.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Dilan Polat için ise eksik evrak bulunduğu gerekçesiyle değerlendirmenin pazartesi günü yapılmasına karar verdi.
Mahkemenin pazartesi günü nöbetçi olmadığı için değerlendirmede bulunmaması üzerine Dilan Polat'ın avukatı, Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulundu.
Mahkeme heyeti dün dosyanın yetkili ve görevli itiraz yerinin Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi olduğuna karar verdi. Dosya, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere davanın görüleceği Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesine iade edildi.
Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, itiraz hakkında karar vermesi için dosyayı Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.
Bugün dosyayı yeniden ele alan mahkeme heyeti, Dilan Polat hakkındaki itirazı reddederek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.