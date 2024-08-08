İstanbullular dikkat! Elektrik kesintisi geliyor
© AAelektrik kesintisi
© AA
Abone ol
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan duyuruda İstanbul'da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler belli oldu. 8 Ağustos elektrik kesintisi olacak yerler BEDAŞ tarafından açıklandı. Peki, elektrik ne zaman kesilecek, ne zaman geri gelecek?
Son günlerde yaşanan aşırı sıcaklar elektrik kesintilerine sebep oldu. Evlerde kullanılan klimalar ve soğutma sistemleri trafolara aşırı yük bindirdi. Bu sebeple yapılan bakım çalışmaları İstanbul'un pek çok ilçesinde elektrik kesintine neden oluyor.
Bedaş'tan yapılan açıklamaya göre elektrik kesintisi olan ilçeler
Arnavutköy ilçesi:
Yeşilbayır Mahallesi:
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
Saatler: 00:30 - 06:30
Merkez Mahallesi, Ömerli Mahallesi, Vize Sokak:
Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı
Saatler: 09:00 - 16:00
Bahçelievler ilçesi:
Yenibosna Merkez Mahallesi (Adem, Barbaros 1, Elvan 1, Ergün, Kerem 1, Metinbey, Müslüm, Plevne, Yavuz 1, Yaşar, İsfahan Sokaklar) / Zafer Mahallesi (Akyol, Baharistan, Balçık, Barbaros 1, Bağlarbaşı, Canan, Coşarsu, Cihangir, Girne, Halit Ziya Uşaklıgil, Kaptan, Kılıçali 1, Madalyon, Plevne, Sibel, Turgut Reis 3 Sokaklar):
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
Saatler: 00:00 - 06:00
Yenibosna Merkez Mahallesi, Kerem 1 Sokak / Zafer Mahallesi (Akarsu 1, Akarçeşme, Akatlar, Akyol, Altıntaş, Aydınlık, Ayşeçavuş, Azimkar, Baharistan, Balçık, Bağlarbaşı, Bulut 1, Bilgili, Emir Sultan, Marsan, Tebriz, Özlem Sokaklar):
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
Saatler: 00:00 - 06:00
Bahçelievler ilçesi:
Bahçelievler Mahallesi (Ferit Selimpaşa, Fevzi Çakmak Sokaklar):
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Saatler: 09:00 - 12:00
Bahçelievler Mahallesi (Kerim Tekin, Saklıvadi, İpek Sokaklar):
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
Saatler: 09:00 - 17:00
Bakırköy ilçesi:
Yeşilköy Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Sokak / Şenlikköy Mahallesi, Ekşi Nar Sokak:
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Saatler: 09:00 - 17:00
Zeytinburnu ilçesi:
Seyitnizam Mahallesi (Balıklı Çırpıcı Yolu, Blok İçi, G/13., G/18., G/19., G/20., G/21., G/22., G/22/2, G/23., G/25., G/26., G/26/1, G/27., G/29., G/31., G/33., G/35., G/36., G/37., G/37/1., G/38., Gümüşsuyu Davutpaşa, Halil Dinçer Sokaklar):
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Saatler: 09:00 - 17:00
Küçükçekmece ilçesi:
Cennet Mahallesi (2. Yavuz Selim, Mevlana, Ziya Gökalp Sokaklar) / Halkalı Merkez Mahallesi (1. Çiğdem Sokak) / Yeşilova Mahallesi (1. Değer, 2604., 3. Aksu, 5. Orta, Aziz, Cömert, Gazi Osman Paşa, Gür, Kahramanlar, Karasu, Marmara, Sayılı, Seçil, Yeşilova Yan Yolu, Çay, Ümran Hanım Sokaklar):
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Saatler: 09:00 - 17:00
Başakşehir ilçesi:
Altınşehir Mahallesi (Günay, Muhsin Yazıcıoğlu Sokaklar):
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Saatler: 09:00 - 13:00
Şahintepe Mahallesi (Adım, Çevik, İnci Sokaklar):
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Saatler: 09:00 - 17:00
Beşiktaş ilçesi:
Levent Mahallesi, Binbirçiçek Gonca, Karakol, Kıvılcım, Lavinya, Nisbetiye, Pazaryeri Çıkmazı, Yasemin, Çalıkuşu, Çarşı, Çarşıarkası, Iris Sokak / Nisbetiye Mahallesi, Büyükdere, Nisbetiye Sokak / Sinanpaşa Mahallesi, Cezayir Sokak: 08/08/2024, 00:00 - 06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı nedeniyle elektrik kesintisi.
Sinanpaşa Mahallesi, Şair Nedim Sokak / Türkali Mahallesi, Dizi, Hattat Tahsin, Şair Nedim Sokak / Vişnezade Mahallesi, Dibekçi, Enis Akaygen, Enis Akaygen Kuyu Çıkmazı, Enis Akaygen Çıkmazı, Hacı Halit Arsa, Hacı Halit Bey, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, Refik Osman Top Servirevan Çıkmazı, Setbaşı, Süleyman Seba, Vişnezade Cami, Çatlakçeşme, Çekirdek, Çeşme Meydanı, Özgür, Şair Nedim, Şenlikdede Dere Sokak: 08/08/2024, 09:00 - 15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması - Önleyici Bakım nedeniyle elektrik kesintisi.
Dikilitaş Mahallesi, Böğürtlen, Ece, Şehit Teğmen Ali Yüce Sokak / Gayrettepe Mahallesi, Balmumcu Deresi, Çakır Çıkmazı Sokak: 08/08/2024, 10:00 - 15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi.
Beylikdüzü ilçesi:
Yakuplu Mahallesi (10., 4., 8. Sokaklar):
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
Saatler: 00:00 - 08:00
Dereağzı Mahallesi (Firuze Sokak) / Kavaklı Mahallesi (Aksu, Bayram, Bereket, Can, Candeniz, Cehhar Dudayev, Cemre, Cennet, Cihan, Define, Er, Fide, Galip, Gardenya, Gülsen, Hikmet, Kanarya, Kar, Marmara, Misafir, Nurlu, Oymak, Oğuz, Sancak, Serdar, Türker, Vadi, Zanaat, Çalıkuşu, Çağ, Çağdaş, Çağlar, Çınaraltı, Çınarlı, Şenay, Şeyh Şamil Sokaklar):
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Saatler: 09:00 - 17:00
Dereağzı Mahallesi (Balkaya, Cemiyet, Ceyda, Kadırga, Sevil, Ulubatlı Hasan, Yılmaz, Şeker Reis Sokaklar):
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Saatler: 09:00 - 17:00
Beyoğlu ilçesi:
Camii Kebir Mahallesi, Hasköy Camii Sokak / Keçeci Piri Mahallesi (Aziz, Aziz Çıkmazı, Duru, Fıstıkçı, Hasköy, Hasköy Camii, Kulübe Kömürcü Abdi, Kitabı, Mahlül, Oduncu, Okmeydanı, Parçacı, Toygar, Çekirdekçi, Ömür Sokaklar):
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım
Saatler: 00:00 - 06:00
Büyükçekmece ilçesi:
Kumburgaz Mahallesi (Bostan 2, Burgaz, Damla 2, Derin, Kurtuluş 3, Mazlum, Saygın, Zengin 1 Sokaklar):
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım
Saatler: 09:00 - 17:00
Çatalca ilçesi:
Çiftlikköy Mahallesi (Sultan Süleyman, Çapa Sokaklar):
Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı
Saatler: 09:00 - 17:00
Esenyurt ilçesi:
Yunus Emre Mahallesi (343., 377. Sokaklar):
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Saatler: 09:00 - 17:00
Selahaddin Eyyubi Mahallesi (1587., 1626., 1631, 1632., Haliç Sokaklar):
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Saatler: 09:00 - 17:00
Başakşehir ilçesi:
Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi (10., 11., 12., 7., Gardenya, Gelincik, Karanfil, Lale, Mustafa Kemal Atatürk, Zambak Sokaklar):
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
Saatler: 09:00 - 16:00
Eyüpsultan ilçesi:
Akşemsettin Mahallesi (Altan, Arı, Cengiz Topel, Cömert, Cihan, Civan, Derviş, Derin, Egemen, Hisar, Köprülü, Oğuz, Selimpaşa, Özen, Şafak Sokaklar):
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
Saatler: 09:00 - 17:00
Akşemsettin Mahallesi (Altan, Cömert Sokaklar) / Çırçır Mahallesi (Şehit Ömer Halisdemir Sokak):
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Saatler: 09:00 - 17:00
Mimar Sinan Mahallesi, Sarı Lale Sokak:
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım
Saatler: 09:00 - 17:00
Fatih ilçesi:
Mimar Hayrettin Mahallesi (Asmalıhan, Bahçelikahve, Balipaşa Yokuşu, Cilavcı, Esirci Kemalettin, Gedikpaşa Fırını, Kurban, Müsellim, Peştamalcı Selim, Sandalcı İhsan, Semih, Tatlıkuyu, Tayyareci Kemal, Tiyatro, Çadırcılar Çeşmesi Sokaklar) / Saraç İshak Mahallesi (Esirci Kemalettin Camii, Tiyatro Sokak) / Zeyrek Mahallesi, Haliç Sokak / Şehsuvar Bey Mahallesi (Gedikpaşa, Yenibahar Sokaklar):
Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı
Saatler: 11:00 - 17:50
Güngören ilçesi:
Mareşal Çakmak Mahallesi (Bayram, Birsel, Cengiz, Soğanlı, Vural Sokaklar):
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Saatler: 10:00 - 15:00
Güneştepe Mahallesi (Konut, Kültür, Necip Fazıl Kısakürek, Otağ, Turan, Şenler, Şerefli Sokaklar):
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Saatler: 11:01 - 15:01
Kağıthane ilçesi:
Hamidiye Mahallesi (Ferman, Onur, Sürmene, Yazgı, Şehit Hakan Öner Sokaklar) / Merkez Mahallesi (Akpınar, Davutpaşa, Destan, Deste, Dumlupınar, Dumlupınar Çıkmazı, Duran, Eren, Ferman, Gönül Gün, Haktanır, Hasbahçe, Havuzlar, Hicazkar, Kaan, Kayalar, Kayapınar Kağıthane, Kemerburgaz, Lale, Onur, Serpil Sevil, Tanegül, Yazgı, İmece, Şafak, Şehit İbrahim Candemir Sokaklar) / Sultan Selim Mahallesi (Basamak, Gümüş, Sultan Selim, Şenkardeşler Sokaklar) / Şirintepe Mahallesi (Adem, Arif, Asil, Ayarcı, Azim, Devran, Ecdad Sokaklar):
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
Saatler: 00:00 - 07:00