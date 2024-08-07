https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/gungor-kocun-villasi-sabancinin-koskunun-elektrik-parasinin-bir-kismi-devlet-kasasindan-odenmesi-1086573085.html
Güngör: Koç'un villası, Sabancı'nın köşkünün elektrik parasının bir kısmı devlet kasasından ödenmesi
Güngör: Koç'un villası, Sabancı'nın köşkünün elektrik parasının bir kısmı devlet kasasından ödenmesi
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Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Sosyal devlet olalım elbette... Ama Koç'un villasının da Sabancı'nın köşkünün de elektrik ve doğalgazının parasının bir... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T09:26+0300
2024-08-07T09:26+0300
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ekonomi
doğalgaz
elektrik
koç
arzu sabancı
dilek güngör
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Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşe yazısında ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu.Güngör, uygulanan ekonomi programının en önemli ayağının dezenflasyon olduğunu belirterek, "Dolayısıyla da her ay veriler yakından izleniyor. Temmuz rakamlarına bakacak olursak, yıllık bazda enflasyonda düşüş sürüyor. Haziran ayına göre düşüş 9.8 puan, yüzde 61.8. Ancak aylık enflasyon yüzde 3.23 ile Merkez Bankası'nın arzuladığının üzerinde" diye yazdı.Türkiye'de faturalanan elektriğin yarısının regüle tarifeli denilen sübvansiyonla fiyatlardan satıldığını kaydeden Güngör, "Düşünün, her 100 TL'lik elektrik ve gazın yaklaşık yüzde 70'ini devlet veriyor. Hem de sadece dar gelirlinin değil... Sosyal devlet olalım elbette... Ama Koç'un villasının da Sabancı'nın köşkünün de elektrik ve doğalgazının parasının bir kısmının devlet kasasından ödenmesine artık son verilsin" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/bakan-simsek-enflasyon-rakamlarini-degerlendirdi-olumlu-sonuclarini-almaya-devam-ediyoruz-1086505176.html
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doğalgaz, elektrik, koç, arzu sabancı, dilek güngör
doğalgaz, elektrik, koç, arzu sabancı, dilek güngör
Güngör: Koç'un villası, Sabancı'nın köşkünün elektrik parasının bir kısmı devlet kasasından ödenmesi
Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Sosyal devlet olalım elbette... Ama Koç'un villasının da Sabancı'nın köşkünün de elektrik ve doğalgazının parasının bir kısmının devlet kasasından ödenmesine artık son verilsin" ifadelerini kullandı.
Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşe yazısında ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu.
Güngör, uygulanan ekonomi programının en önemli ayağının dezenflasyon olduğunu belirterek, "Dolayısıyla da her ay veriler yakından izleniyor. Temmuz rakamlarına bakacak olursak, yıllık bazda enflasyonda düşüş sürüyor. Haziran ayına göre düşüş 9.8 puan, yüzde 61.8. Ancak aylık enflasyon yüzde 3.23 ile Merkez Bankası'nın arzuladığının üzerinde" diye yazdı.
Türkiye'de faturalanan elektriğin yarısının regüle tarifeli denilen sübvansiyonla fiyatlardan satıldığını kaydeden Güngör, "Düşünün, her 100 TL'lik elektrik ve gazın yaklaşık yüzde 70'ini devlet veriyor. Hem de sadece dar gelirlinin değil... Sosyal devlet olalım elbette... Ama Koç'un villasının da Sabancı'nın köşkünün de elektrik ve doğalgazının parasının bir kısmının devlet kasasından ödenmesine artık son verilsin" ifadelerini kullandı.