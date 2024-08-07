https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/gungor-kocun-villasi-sabancinin-koskunun-elektrik-parasinin-bir-kismi-devlet-kasasindan-odenmesi-1086573085.html

Güngör: Koç'un villası, Sabancı'nın köşkünün elektrik parasının bir kısmı devlet kasasından ödenmesi

Güngör: Koç'un villası, Sabancı'nın köşkünün elektrik parasının bir kısmı devlet kasasından ödenmesi

Sputnik Türkiye

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Sosyal devlet olalım elbette... Ama Koç'un villasının da Sabancı'nın köşkünün de elektrik ve doğalgazının parasının bir... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T09:26+0300

2024-08-07T09:26+0300

2024-08-07T09:26+0300

ekonomi

doğalgaz

elektrik

koç

arzu sabancı

dilek güngör

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1e/1075892956_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_aac81494ccf2f425e975399901190cb9.jpg

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşe yazısında ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu.Güngör, uygulanan ekonomi programının en önemli ayağının dezenflasyon olduğunu belirterek, "Dolayısıyla da her ay veriler yakından izleniyor. Temmuz rakamlarına bakacak olursak, yıllık bazda enflasyonda düşüş sürüyor. Haziran ayına göre düşüş 9.8 puan, yüzde 61.8. Ancak aylık enflasyon yüzde 3.23 ile Merkez Bankası'nın arzuladığının üzerinde" diye yazdı.Türkiye'de faturalanan elektriğin yarısının regüle tarifeli denilen sübvansiyonla fiyatlardan satıldığını kaydeden Güngör, "Düşünün, her 100 TL'lik elektrik ve gazın yaklaşık yüzde 70'ini devlet veriyor. Hem de sadece dar gelirlinin değil... Sosyal devlet olalım elbette... Ama Koç'un villasının da Sabancı'nın köşkünün de elektrik ve doğalgazının parasının bir kısmının devlet kasasından ödenmesine artık son verilsin" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/bakan-simsek-enflasyon-rakamlarini-degerlendirdi-olumlu-sonuclarini-almaya-devam-ediyoruz-1086505176.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

doğalgaz, elektrik, koç, arzu sabancı, dilek güngör