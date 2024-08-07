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Paris 2024'e katılan milli atıcılar, Anıtkabir'i ziyaret etti
Paris 2024'e katılan milli atıcılar, Anıtkabir'i ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli atıcılar, Anıtkabir'i ziyaret etti. 07.08.2024, Sputnik Türkiye
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Federasyon Başkanı Çolakoğlu, Paris 2024'te gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, oyunlarda yarışan İsmail Keleş, Şimal Yılmaz'ın yanı sıra antrenörler Osman Erdinç Bilgili ve Alper Yılmaz, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.Mozoleye sırayla karanfil bırakan federasyon heyeti, sonrasında Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.Yoğun ilgiyle karşılaşan milli atıcılar, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
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anıtkabir, 2024 paris olimpiyatları, 2024 paris olimpiyat oyunları, yusuf dikeç, ziyaret, mustafa kemal atatürk
anıtkabir, 2024 paris olimpiyatları, 2024 paris olimpiyat oyunları, yusuf dikeç, ziyaret, mustafa kemal atatürk

Paris 2024'e katılan milli atıcılar, Anıtkabir'i ziyaret etti

19:15 07.08.2024
© AA / Binnur Ege Gürün KoçakTürkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli atıcılar, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli atıcılar, Anıtkabir'i ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
© AA / Binnur Ege Gürün Koçak
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Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli atıcılar, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Federasyon Başkanı Çolakoğlu, Paris 2024'te gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, oyunlarda yarışan İsmail Keleş, Şimal Yılmaz'ın yanı sıra antrenörler Osman Erdinç Bilgili ve Alper Yılmaz, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.
Mozoleye sırayla karanfil bırakan federasyon heyeti, sonrasında Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Yoğun ilgiyle karşılaşan milli atıcılar, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Yusuf Dikeç - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
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