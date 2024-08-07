https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/paris-2024e-katilan-milli-aticilar-anitkabiri-ziyaret-etti-1086603217.html
Paris 2024'e katılan milli atıcılar, Anıtkabir'i ziyaret etti
Paris 2024'e katılan milli atıcılar, Anıtkabir'i ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli atıcılar, Anıtkabir'i ziyaret etti. 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T19:15+0300
2024-08-07T19:15+0300
2024-08-07T19:15+0300
spor
anıtkabir
2024 paris olimpiyatları
2024 paris olimpiyat oyunları
yusuf dikeç
ziyaret
mustafa kemal atatürk
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Federasyon Başkanı Çolakoğlu, Paris 2024'te gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, oyunlarda yarışan İsmail Keleş, Şimal Yılmaz'ın yanı sıra antrenörler Osman Erdinç Bilgili ve Alper Yılmaz, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.Mozoleye sırayla karanfil bırakan federasyon heyeti, sonrasında Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.Yoğun ilgiyle karşılaşan milli atıcılar, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/-tom-hardyden-yusuf-dikece-gercek-efsane-1086590844.html
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anıtkabir, 2024 paris olimpiyatları, 2024 paris olimpiyat oyunları, yusuf dikeç, ziyaret, mustafa kemal atatürk
anıtkabir, 2024 paris olimpiyatları, 2024 paris olimpiyat oyunları, yusuf dikeç, ziyaret, mustafa kemal atatürk
Paris 2024'e katılan milli atıcılar, Anıtkabir'i ziyaret etti
Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli atıcılar, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Federasyon Başkanı Çolakoğlu, Paris 2024'te gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, oyunlarda yarışan İsmail Keleş, Şimal Yılmaz'ın yanı sıra antrenörler Osman Erdinç Bilgili ve Alper Yılmaz, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.
Mozoleye sırayla karanfil bırakan federasyon heyeti, sonrasında Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Yoğun ilgiyle karşılaşan milli atıcılar, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.