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Kanada, Tel Aviv Büyükelçiliği'ndeki diplomatların ailelerini Ürdün'e tahliye edecek
Kanada, Tel Aviv Büyükelçiliği'ndeki diplomatların ailelerini Ürdün'e tahliye edecek
Sputnik Türkiye
Kanada'nın Tel Aviv Büyükelçiliği'nde görevli diplomatların ailelerini olası İran misillemesi nedeniyle tahliye ederek Ürdün'e göndereceği bildirildi. 07.08.2024, Sputnik Türkiye
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İsrail basınında yer alan haberde, Kanada'nın Tel Aviv Büyükelçiliği'nde görevli diplomatların ailelerinin yarın Ürdün'e geçeceği belirtildi.Kanada'nın Tel Aviv Büyükelçiliği'nin tahliye kararına ilişkin İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı bilgilendirdiği ifade edildi.Tahliye kararının bölgede kötüleşen güvenlik ve İran'ın olası misillemesi nedeniyle alındığı kaydedildi.Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta kurban gitmişti.İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.Tahran'ın olası misillemesi nedeniyle birçok havayolu şirketi İsrail'e uçuşlarını askıya almıştı.
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kanada, tel aviv, ürdün
kanada, tel aviv, ürdün

Kanada, Tel Aviv Büyükelçiliği'ndeki diplomatların ailelerini Ürdün'e tahliye edecek

00:07 07.08.2024
© Sputnik / Vitaly Belousov / Multimedya arşivine gidinKanada bayrak, Kanada'nın Rusya Büyükelçiliği
Kanada bayrak, Kanada'nın Rusya Büyükelçiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
© Sputnik / Vitaly Belousov
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Kanada'nın Tel Aviv Büyükelçiliği'nde görevli diplomatların ailelerini olası İran misillemesi nedeniyle tahliye ederek Ürdün'e göndereceği bildirildi.
İsrail basınında yer alan haberde, Kanada'nın Tel Aviv Büyükelçiliği'nde görevli diplomatların ailelerinin yarın Ürdün'e geçeceği belirtildi.
Kanada'nın Tel Aviv Büyükelçiliği'nin tahliye kararına ilişkin İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı bilgilendirdiği ifade edildi.
Tahliye kararının bölgede kötüleşen güvenlik ve İran'ın olası misillemesi nedeniyle alındığı kaydedildi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta kurban gitmişti.
İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.
Tahran'ın olası misillemesi nedeniyle birçok havayolu şirketi İsrail'e uçuşlarını askıya almıştı.
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