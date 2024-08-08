Instagram Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın paylaşımını sildi
© AA Ali Erbaş
© AA
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Instagram'ı da bünyesinde bulunduran Meta şirketi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Hamas lideri İsmail Haniyye’yle ilgili 31 Temmuz'da Instagram’da yayınladığı ‘taziye’ mesajını günler sonra platformdan kaldırdı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için yayınladığı mesaj, Meta tarafından kaldırıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, konuyla ilgili X hesabından açıklama yaparak, Meta'nın ''yeni bir skandala imza attı'ğını söyledi.
Orhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Cuma günü Facebook’ta Diyanet İşleri Başkanlığı sayfasında paylaşılan Şehid İsmail Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazı canlı yayınını silen ve hesaba ceza veren Meta yeni bir skandala imza attı. Meta İnstagramda Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın İsmail Haniye'yle ilgili 31 Temmuz 2024’te yayınlanan taziye mesajını tam 5 gün sonra sildi. Sadece Şehid Haniye’nin fotoğrafının paylaşılması değil, kendisine taziyede bulunması bile yasak instagram üzerinden.
Erbaş’ın silinen mesajında şu ifadeler yer alıyordu:
“Tahran’da gerçekleştirilen alçak suikast sonucu şehadete kavuşan Filistin direnişinin yiğit evladı İsmail Haniye’ye Cenab-ı Hak’tan rahmet, tüm Filistin halkına ve Filistin’in özgürlük mücadelesine gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum. Filistin davasına ailesiyle, canıyla, kanıyla adadığı ömrüne, sarsılmaz inancına ve cihadına şahidiz. Mekanı cennet, makamı ali olsun.”
26 Haziran , 19:10