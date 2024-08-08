Instagram Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın paylaşımını sildi

Cuma günü Facebook’ta Diyanet İşleri Başkanlığı sayfasında paylaşılan Şehid İsmail Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazı canlı yayınını silen ve hesaba ceza veren Meta yeni bir skandala imza attı. Meta İnstagramda Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın İsmail Haniye'yle ilgili 31 Temmuz 2024’te yayınlanan taziye mesajını tam 5 gün sonra sildi. Sadece Şehid Haniye’nin fotoğrafının paylaşılması değil, kendisine taziyede bulunması bile yasak instagram üzerinden.