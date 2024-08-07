https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/giresun-valiliginden-il-goc-idaresi-mudurlugu-hakkindaki-iddialarla-ilgili-aciklama-1086611094.html

Giresun Valiliği'nden İl Göç İdaresi Müdürlüğü hakkındaki iddialarla ilgili açıklama

Giresun Valiliği'nden İl Göç İdaresi Müdürlüğü hakkındaki iddialarla ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

Giresun Valiliği, "İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde göçmenlerle ilgili usulsüz işlem" iddialarına ilişkin yapılan ön inceleme ve araştırmalar neticesinde... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T21:54+0300

2024-08-07T21:54+0300

2024-08-07T21:54+0300

türkiye

giresun

giresun valiliği

il göç idaresi müdürlüğü

göç idaresi

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Giresun Valiliği'nden İl Göç İdaresi Müdürlüğü hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yapıldı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, çeşitli tarihlerde bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya hesapları üzerinden Giresun Göç İdaresi Müdürlüğü'nde göçmenlerle ilgili usulsüz işlemler yapıldığına dair iddialar yer aldığı belirtildi.İl Göç İdaresi Müdürlüğü iş ve işlemlerinde kamu personelinin görevini kötüye kullandığı iddiasıyla ilgili olarak Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 26 Eylül 2023'te açılan soruşturma dosyasına istinaden 9 Ekim 2023'te valilik makamı onayıyla ön inceleme ve yine benzer iddialar kapsamında 4 Nisan 2024'te valilik makamı onayıyla araştırma yapmak üzere müfettiş ve araştırmacı görevlendirildiği ifade edildi.Açıklamada, "Yaptırılan ön inceleme ve araştırmalar neticesinde iddiaların aksine, yürütülen işlerin mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği, herhangi bir kasıt, kusur ve ihmalin olmadığı ve dolayısıyla görevin kötüye kullanıldığına ilişkin ithamların sübuta ermediği anlaşılmış ve ön inceleme neticesinde 4483 sayılı kanun kapsamında soruşturma izni verilmemesine karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.Söz konusu karara yapılan itiraz neticesinde Samsun Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesince kesin olarak itirazın reddine karar verildiği belirtilen açıklamada, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca dosyanın işlemden kaldırılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.Açıklamada, Valiliğin, usulsüz işlem yapıldığı iddia edilen her konuda olduğu gibi bu konuda da gerekli tüm araştırma/soruşturma işlemlerini hassasiyetle yürüttüğü vurgulanarak, gündemi meşgul etmeye yönelik asılsız haberlere itibar edilmemesi istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1086263265.html

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