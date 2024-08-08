https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/ibbden-paristeki-istanbul-evi-aciklamasi-masraflar-sponsorlarin-sartsiz-bagisi-ile-karsilandi-1086641156.html

İBB'den Paris'teki 'İstanbul Evi' açıklaması: 'Masraflar sponsorların şartsız bağışı ile karşılandı'

İBB'den Paris'teki 'İstanbul Evi' açıklaması: 'Masraflar sponsorların şartsız bağışı ile karşılandı'

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Paris'te açılan 'İstanbul Evi' ile ilgili iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada "Evin haftalık kirası 249 bin... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T16:38+0300

2024-08-08T16:38+0300

2024-08-08T16:38+0300

politika

ekrem imamoğlu

ibb

paris

murat ongun

sponsor

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2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın gerçekleştirildiği Paris'te, İstanbul’un tanıtımı için "İstanbul Evi" etkinliği düzenlendi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle Galliera Sarayı'nda gerçekleştirilen organizasyonda İstanbul'un konumu, tarihi ve kültürü tanıtıldı.Maliyet eleştirilerine yanıtİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Paris'te açılan 'İstanbul Evi' ile ilgili iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.Paris’teki 'İstanbul Evi' ile ilgili kamuoyuna yansıyan bilgilerin doğru olmadığını belirten Ongun, "Evin haftalık kirası 249 bin euro olup tüm masraflar sponsorların şartsız bağışı ile karşılanmıştır" ifadelerini kullandı.Ongun, "İstanbul’un olimpiyat adaylığı yolundaki bu önemli uluslararası tanıtım faaliyeti için İBB bütçesinden para harcanmamıştır. Kamuoyunu yanıltıcı bilgilere lütfen itibar etmeyiniz" dedi.2 günlüğüne kiralandıİParis'teki moda müzesi Palais Galliera’da 2 günlüğüne kiralanan İstanbul'un Evi'nin açılışını İBB Başkanı İmamoğlu yaptı.Paris’te 1895 yılında açılan, 7 bin 500 metrekare alanda kurulu, 1200 metrekare fuaye alanına sahip Galliera Sarayı, 1977 yılında itibaren moda müzesi olarak kullanılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/selvi-imamoglu-ve-yavas-mucadelesinde-ozgur-ozel-aradan-siyrilip-cumhurbaskani-adayi-olur-mu-1086621954.html

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