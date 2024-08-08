https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/hazine-ve-maliye-bakanligi-15-milyar-dolar-tutarinda-devlet-ic-borclanma-senedi-ihrac-etti-1086648058.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı 1.5 milyar dolar tutarında devlet iç borçlanma senedi ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı 1.5 milyar dolar tutarında devlet iç borçlanma senedi ihraç etti

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 1.5 milyar dolar tutarında devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirdiği açıklandı. 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T18:59+0300

2024-08-08T18:59+0300

2024-08-08T19:00+0300

hazine ve maliye bakanlığı

ekonomi

borçlanma

dibs

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Kurumsal yatırımcılara yönelik sabit kuponlu DİBS ihracının sonuçları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı. Buna göre Bakanlık 1.5 milyar dolar tutarında DİBS ihracı gerçekleştirdi.Bakanlıkça, 9 Ağustos 2024 valörlü, 8 Ağustos 2025 itfa tarihli dolar cinsi devlet tahvili ihracına 1 milyar 550 milyon 100 bin dolar teklif geldi.Verilen sonuçlara göre söz konusu teklifin tamamı karşılanarak 1 milyar 550 milyon 100 bin dolar tutarında devlet tahvili ihraç edildi.DİBS almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletildi.

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hazine ve maliye bakanlığı, borçlanma, dibs