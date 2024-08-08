https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/hazine-ve-maliye-bakanligi-15-milyar-dolar-tutarinda-devlet-ic-borclanma-senedi-ihrac-etti-1086648058.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı 1.5 milyar dolar tutarında devlet iç borçlanma senedi ihraç etti
Hazine ve Maliye Bakanlığı 1.5 milyar dolar tutarında devlet iç borçlanma senedi ihraç etti
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 1.5 milyar dolar tutarında devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirdiği açıklandı. 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T18:59+0300
2024-08-08T18:59+0300
2024-08-08T19:00+0300
hazine ve maliye bakanlığı
ekonomi
borçlanma
dibs
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Kurumsal yatırımcılara yönelik sabit kuponlu DİBS ihracının sonuçları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı. Buna göre Bakanlık 1.5 milyar dolar tutarında DİBS ihracı gerçekleştirdi.Bakanlıkça, 9 Ağustos 2024 valörlü, 8 Ağustos 2025 itfa tarihli dolar cinsi devlet tahvili ihracına 1 milyar 550 milyon 100 bin dolar teklif geldi.Verilen sonuçlara göre söz konusu teklifin tamamı karşılanarak 1 milyar 550 milyon 100 bin dolar tutarında devlet tahvili ihraç edildi.DİBS almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletildi.
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hazine ve maliye bakanlığı, borçlanma, dibs
hazine ve maliye bakanlığı, borçlanma, dibs
Hazine ve Maliye Bakanlığı 1.5 milyar dolar tutarında devlet iç borçlanma senedi ihraç etti
18:59 08.08.2024 (güncellendi: 19:00 08.08.2024)
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 1.5 milyar dolar tutarında devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirdiği açıklandı.
Kurumsal yatırımcılara yönelik sabit kuponlu DİBS ihracının sonuçları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı. Buna göre Bakanlık 1.5 milyar dolar tutarında DİBS ihracı gerçekleştirdi.
Bakanlıkça, 9 Ağustos 2024 valörlü, 8 Ağustos 2025 itfa tarihli dolar cinsi devlet tahvili ihracına 1 milyar 550 milyon 100 bin dolar teklif geldi.
Verilen sonuçlara göre söz konusu teklifin tamamı karşılanarak 1 milyar 550 milyon 100 bin dolar tutarında devlet tahvili ihraç edildi.
DİBS almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletildi.