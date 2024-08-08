https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/fransiz-general-pellistrandi-f-16lara-ragmen-guc-dengesi-rusya-lehine-kalacak-1086627176.html
Fransız general Pellistrandi: F-16’lara rağmen güç dengesi Rusya lehine kalacak
Fransız general Pellistrandi: F-16’lara rağmen güç dengesi Rusya lehine kalacak
Sputnik Türkiye
Fransız general Jerome Pellistrandi, Ukrayna ordusunun F-16 savaş uçaklarını almasına rağmen savaş alanındaki güç dengesinin Rus ordusu lehine kalacağını... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T11:21+0300
2024-08-08T11:21+0300
2024-08-08T11:25+0300
savunma
fransa
batı
abd
ukrayna
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f-16
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ukrayna ordusu
pilotlar
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Frasız savunma dergisi Revue Defense Nationale’in Genel Yayın Yönetmeni olan Pellistrandi, La Depeche gazetesine demecinde, “Gerçekçi olmak zorundayız. Söz verilen uçakların sayısı ve teslimat zamanlaması göz önüne alındığında, bu eylemler hiçbir şekilde Rusya'nın lehine kalacak olan güç dengesini değiştirmeyecek” yorumunda bulundu.Batı’nın Ukrayna ordusuna ihtiyaç duyduğu uçakları vermekte çok geç kaldığını söyleyen Pellistrandi, tüm F-16'ların 2028'e kadar teslim edilmesinin de Kiev’e pek yardımcı olmayacağını kaydetti.Daha önce İngiliz Economist dergisi, ABD’nin teslim etmeyi taahhüt ettiği 79 adet F-16 savaş uçağından ilk 10 tanesinin Ukrayna’ya teslim edildiğini bildirmişti. Makalede, teslimatın Joe Biden yönetiminin uçakların Kiev’e gönderilmesine onay vermesinden bir yıl sonra gerçekleştiği vurgulanmıştı.Telegraph gazetesi ise 31 Temmuz’da Ukraynalı pilotların F-16 uçakları ile ilk uçuşlarını gerçekleştirdiğini ve bu uçakları hava savunma aracı olarak kullandığını yazmıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce, F-16'ların tedarikinin cephedeki gelişmelerin dinamiklerini önemli ölçüde etkilemeyeceğini, uçakların düşürüleceğini ve imha edileceğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/rostec-rus-savas-ucaklari-hava-muharebesinde-amerikan-f-16larindan-ustun-1086523360.html
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fransa, batı, abd, ukrayna, rusya, f-16, joe biden, ukrayna ordusu, pilotlar, dmitriy peskov
fransa, batı, abd, ukrayna, rusya, f-16, joe biden, ukrayna ordusu, pilotlar, dmitriy peskov
Fransız general Pellistrandi: F-16’lara rağmen güç dengesi Rusya lehine kalacak
11:21 08.08.2024 (güncellendi: 11:25 08.08.2024)
Fransız general Jerome Pellistrandi, Ukrayna ordusunun F-16 savaş uçaklarını almasına rağmen savaş alanındaki güç dengesinin Rus ordusu lehine kalacağını belirterek, "Batı geç kaldı" dedi.
Frasız savunma dergisi Revue Defense Nationale’in Genel Yayın Yönetmeni olan Pellistrandi, La Depeche gazetesine demecinde, “Gerçekçi olmak zorundayız. Söz verilen uçakların sayısı ve teslimat zamanlaması göz önüne alındığında, bu eylemler hiçbir şekilde Rusya'nın lehine kalacak olan güç dengesini değiştirmeyecek” yorumunda bulundu.
Batı’nın Ukrayna ordusuna ihtiyaç duyduğu uçakları vermekte çok geç kaldığını söyleyen Pellistrandi, tüm F-16'ların 2028'e kadar teslim edilmesinin de Kiev’e pek yardımcı olmayacağını kaydetti.
Daha önce İngiliz Economist dergisi, ABD’nin teslim etmeyi taahhüt ettiği 79 adet F-16 savaş uçağından ilk 10 tanesinin Ukrayna’ya teslim edildiğini bildirmişti. Makalede, teslimatın Joe Biden yönetiminin uçakların Kiev’e gönderilmesine onay vermesinden bir yıl sonra gerçekleştiği vurgulanmıştı.
Telegraph gazetesi ise 31 Temmuz’da Ukraynalı pilotların F-16 uçakları ile ilk uçuşlarını gerçekleştirdiğini ve bu uçakları hava savunma aracı olarak kullandığını yazmıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce, F-16'ların tedarikinin cephedeki gelişmelerin dinamiklerini önemli ölçüde etkilemeyeceğini, uçakların düşürüleceğini ve imha edileceğini açıklamıştı.