https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/fransiz-general-pellistrandi-f-16lara-ragmen-guc-dengesi-rusya-lehine-kalacak-1086627176.html

Fransız general Pellistrandi: F-16’lara rağmen güç dengesi Rusya lehine kalacak

Fransız general Pellistrandi: F-16’lara rağmen güç dengesi Rusya lehine kalacak

Sputnik Türkiye

Fransız general Jerome Pellistrandi, Ukrayna ordusunun F-16 savaş uçaklarını almasına rağmen savaş alanındaki güç dengesinin Rus ordusu lehine kalacağını... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T11:21+0300

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savunma

fransa

batı

abd

ukrayna

rusya

f-16

joe biden

ukrayna ordusu

pilotlar

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Frasız savunma dergisi Revue Defense Nationale’in Genel Yayın Yönetmeni olan Pellistrandi, La Depeche gazetesine demecinde, “Gerçekçi olmak zorundayız. Söz verilen uçakların sayısı ve teslimat zamanlaması göz önüne alındığında, bu eylemler hiçbir şekilde Rusya'nın lehine kalacak olan güç dengesini değiştirmeyecek” yorumunda bulundu.Batı’nın Ukrayna ordusuna ihtiyaç duyduğu uçakları vermekte çok geç kaldığını söyleyen Pellistrandi, tüm F-16'ların 2028'e kadar teslim edilmesinin de Kiev’e pek yardımcı olmayacağını kaydetti.Daha önce İngiliz Economist dergisi, ABD’nin teslim etmeyi taahhüt ettiği 79 adet F-16 savaş uçağından ilk 10 tanesinin Ukrayna’ya teslim edildiğini bildirmişti. Makalede, teslimatın Joe Biden yönetiminin uçakların Kiev’e gönderilmesine onay vermesinden bir yıl sonra gerçekleştiği vurgulanmıştı.Telegraph gazetesi ise 31 Temmuz’da Ukraynalı pilotların F-16 uçakları ile ilk uçuşlarını gerçekleştirdiğini ve bu uçakları hava savunma aracı olarak kullandığını yazmıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce, F-16'ların tedarikinin cephedeki gelişmelerin dinamiklerini önemli ölçüde etkilemeyeceğini, uçakların düşürüleceğini ve imha edileceğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/rostec-rus-savas-ucaklari-hava-muharebesinde-amerikan-f-16larindan-ustun-1086523360.html

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fransa, batı, abd, ukrayna, rusya, f-16, joe biden, ukrayna ordusu, pilotlar, dmitriy peskov