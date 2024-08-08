https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/euro-2024te-gozdelerden-biri-olmustu-ferdi-kadioglu-icin-fenerbahceye-servet-degerinde-teklif-1086618368.html
EURO 2024'te gözdelerden biri olmuştu: Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye servet değerinde teklif
EURO 2024'te gözdelerden biri olmuştu: Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye servet değerinde teklif
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig ekiplerinden Brighton'ın talip olduğu öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcu için önerilen bonservis... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T07:02+0300
2024-08-08T07:02+0300
2024-08-08T08:27+0300
spor
ferdi kadıoğlu
euro 2024
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euro 2024
teklif
transfer
maç
futbol
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Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho'nun yönetimindeki sarı-lacivertli ekipte forma giyen Kadıoğlu, Brighton'ın radarına girdi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Premier Lig ekibi Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu.Brighton'ın, milli futbolcu için bonuslarla birlikte 35 milyon euroyu bulan bir teklif sunduğu belirtildi. Bu teklif, Fenerbahçe yönetimini de düşünmeye sevk etti.Ferdi Kadıoğlu, NEC Nijmegen altyapısında yetiştikten sonra 2018-2019 sezonunun başında 1 milyon 400 bin euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekerken, A Milli Futbol Takımı'nda da 20 maça çıkıp 1 gol kaydetti.Fenerbahçe'nin, Brighton'ın bu cazip teklifi karşısında nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor. Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği, hem Fenerbahçe camiasında hem de Türk futbol kamuoyunda yakından takip ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/fenerbahce-lille-maci-sonrasinda-uefa-ulke-puani-guncellendi-turkiye-cekya-cekismesinde-son-durum-1086620648.html
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ferdi kadıoğlu, euro 2024, euro 2024, euro 2024, euro 2024, teklif, transfer, maç, futbol, jose mourinho
ferdi kadıoğlu, euro 2024, euro 2024, euro 2024, euro 2024, teklif, transfer, maç, futbol, jose mourinho
EURO 2024'te gözdelerden biri olmuştu: Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye servet değerinde teklif
07:02 08.08.2024 (güncellendi: 08:27 08.08.2024)
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig ekiplerinden Brighton'ın talip olduğu öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcu için önerilen bonservis bedeli ise dikkat çekici boyutta.
Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho'nun yönetimindeki sarı-lacivertli ekipte forma giyen Kadıoğlu, Brighton'ın radarına girdi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Premier Lig ekibi Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu.
Brighton'ın, milli futbolcu için bonuslarla birlikte 35 milyon euroyu bulan bir teklif sunduğu belirtildi. Bu teklif, Fenerbahçe yönetimini de düşünmeye sevk etti.
Ferdi Kadıoğlu, NEC Nijmegen altyapısında yetiştikten sonra 2018-2019 sezonunun başında 1 milyon 400 bin euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekerken, A Milli Futbol Takımı'nda da 20 maça çıkıp 1 gol kaydetti.
Fenerbahçe'nin, Brighton'ın bu cazip teklifi karşısında nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor. Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği, hem Fenerbahçe camiasında hem de Türk futbol kamuoyunda yakından takip ediliyor.