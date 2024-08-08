https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/erbakan-kapatarak-sonuc-alinmiyor-diyerek-konustu-yerli-milli-sistemlere-ihtiyac-var-1086645243.html

Erbakan 'kapatarak sonuç alınmıyor' diyerek konuştu: 'Yerli ve milli sistemlere ihtiyaç var'

Erbakan 'kapatarak sonuç alınmıyor' diyerek konuştu: 'Yerli ve milli sistemlere ihtiyaç var'

Sputnik Türkiye

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan yaptığı açıklamada, sosyal medya platformlarının kapatılmasının bir çözüm getirmediğini ifade ederek yerli milli... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T17:31+0300

2024-08-08T17:31+0300

2024-08-08T17:33+0300

politika

yeniden refah partisi

fatih erbakan

sosyal medya

yerli ve milli sosyal medya

hamas

ismail haniye

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filistin

israil-filistin

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ziyaretleri sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracata dayalı ekonomi modelini uygulayacak Milli Görüş anlayışının, Yeniden Refah Partisi'nin iktidar olması gerektiğini söyledi.Türkiye genelinde olduğu gibi Dursunbey'de de partilerine büyük teveccühün olduğunu bildiren Erbakan, "Üye kayıtlarımız bütün hızıyla artıyor, şu anda 550 bine yaklaştı. İnşallah üye sayımızı en kısa zamanda 1 milyona çıkaracağız ve Yeniden Refah Partimizi milletimizin desteğiyle iktidara taşıyacağız" ifadesini kullandı.Erbakan, İslam ülkeleriyle ortak para birimi, bankacılık ve finans sisteminin yanı sıra sosyal medyada da hakimiyet sağlanması gerektiğini anlattı.Türkiye'nin kendi sosyal medya platformlarının olması gerektiğini belirten Erbakan, "Yoksa bunları kapattığınız zaman da bir sonuç almanız çok mümkün olmuyor. Yine yapacaklarını yapmaya devam ediyorlar ve dünyadaki hakimiyetleri devam ediyor. Türkiye'de de kapattığınız zaman çeşitli programlar vasıtasıyla yine bunlara girmek mümkün oluyor. Öyleyse bütün alanlarda olduğu gibi sosyal medya alanında da yerli milli sistemlerimize ve İslam alemiyle ortak olarak ortaya koyacağımız platformlara ihtiyacımız olduğunu ifade ediyorum" diye konuştu.'Filistin bizim vatan toprağımızdı'Fatih Erbakan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikasta uğramasına da değindi.Haniye için yas tutmanın insani durum olduğunu söyleyen Erbakan şunları kaydetti:

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