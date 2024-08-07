https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/robloxa-getirilen-erisim-yasaginin-nedeni-aciklandi-1086610184.html

Roblox'a getirilen erişim yasağının nedeni açıklandı

Roblox'a getirilen erişim yasağının nedeni açıklandı

Sputnik Türkiye

Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirildi. 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T21:35+0300

2024-08-07T21:35+0300

2024-08-07T21:35+0300

türkiye

roblox

erişim yasağı

engel

çocuk istismarı

adana cumhuriyet başsavcılığı

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Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirildi.Edinilen bilgiye Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması tespiti üzerine www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etti.Talebi ele alan Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, sunulan dilekçe ve belirtilen internet adresleriyle ilgili araştırma tutanaklarının inceledi.Hakimlik, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un, Yaşam hakkı, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması gibi sebeplerinden birine bağlı olarak hakimin erişim engeli kararı alabileceğini öngören 8/A1'nci maddesi gereğince www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/mahkemeden-robloxa-erisim-yasagi-getirildi-1086601478.html

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roblox, erişim yasağı, engel, çocuk istismarı, adana cumhuriyet başsavcılığı