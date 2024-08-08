https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/dunya-jeolojik-mirasi-listesine-turkiyeden-iki-aday-1086647316.html
‘Dünya Jeolojik Mirası’ listesine Türkiye'den iki aday
‘Dünya Jeolojik Mirası’ listesine Türkiye'den iki aday
Sputnik Türkiye
Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği'nce hazırlanan ‘100 Jeolojik Miras’ listesine Salda Gölü ve Nemrut Kalderası aday gösterildi. Geçen yıl Türkiye'den... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T20:00+0300
2024-08-08T20:00+0300
2024-08-08T20:00+0300
türkiye
jeoloji
salda gölü
nemrut dağı
nemrut kalderası
peri bacaları
nevşehir
pamukkale
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/01/1048510390_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_20e5b7cdb0aa3be0f32abd34a52a34b0.jpg
Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği'nce her sene ‘100 Jeolojik Miras’ listesi hazırlanıyor. Hazırlanan listede bu sene Türkiye'den iki coğrafi alandan iki yer aday gösterildi.'100 Jeolojik Miras' listesi için Türkiye'den Burdur'da bulunan Salda Gölü ve Bitlis'te bulunan Nemrut Kalderası (yanardağ ağzında oluşan çukurluk) aday gösterildi. Ağustos ayında açıklanacak olan listeye aday gösterilecek jeosit alanlarını belirlemek için Türkiye içindeki 171 yer belirlendi. Yetkililer, “100 yer belirlemek için bir araya gelmiştik ama öyle çok sayıda yer var ki liste 171 oldu. Biz üzerimize düşeni yaptık. Şimdi sıra bu çok önemli yerlerin tanıtımını yapacak olan yerel yönetimlerde” diye konuştu.Geçen yıl Türkiye'den listeye giren yerler nerelerdi?Geçen yıl hazırlanmış listeye Türkiye’den Nevşehir Peribacaları ve Pamukkale Travertenleri girmişti. Bu yıl Salda Gölü ve Nemrut Kalderası listeye aday gösterildi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/yunanistanda-orman-yakan-akademisyen-tutuklandi-1086644469.html
türkiye
salda gölü
nemrut dağı
nevşehir
pamukkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/01/1048510390_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0149c127cefae4a68f017b19c4c3db25.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
salda gölü nerde, kaldera ne demek, jeosit alanı ne demek, 100 jeolojik miras liste,
salda gölü nerde, kaldera ne demek, jeosit alanı ne demek, 100 jeolojik miras liste,
‘Dünya Jeolojik Mirası’ listesine Türkiye'den iki aday
Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği'nce hazırlanan ‘100 Jeolojik Miras’ listesine Salda Gölü ve Nemrut Kalderası aday gösterildi. Geçen yıl Türkiye'den listeye giren yerler nerelerdi?
Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği'nce her sene ‘100 Jeolojik Miras’ listesi hazırlanıyor. Hazırlanan listede bu sene Türkiye'den iki coğrafi alandan iki yer aday gösterildi.
'100 Jeolojik Miras' listesi için Türkiye'den Burdur'da bulunan Salda Gölü ve Bitlis'te bulunan Nemrut Kalderası (yanardağ ağzında oluşan çukurluk) aday gösterildi.
Ağustos ayında açıklanacak olan listeye aday gösterilecek jeosit alanlarını belirlemek için Türkiye içindeki 171 yer belirlendi. Yetkililer, “100 yer belirlemek için bir araya gelmiştik ama öyle çok sayıda yer var ki liste 171 oldu. Biz üzerimize düşeni yaptık. Şimdi sıra bu çok önemli yerlerin tanıtımını yapacak olan yerel yönetimlerde” diye konuştu.
Geçen yıl Türkiye'den listeye giren yerler nerelerdi?
Geçen yıl hazırlanmış listeye Türkiye’den Nevşehir Peribacaları ve Pamukkale Travertenleri girmişti. Bu yıl Salda Gölü ve Nemrut Kalderası listeye aday gösterildi