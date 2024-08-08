https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/dunya-jeolojik-mirasi-listesine-turkiyeden-iki-aday-1086647316.html

‘Dünya Jeolojik Mirası’ listesine Türkiye'den iki aday

‘Dünya Jeolojik Mirası’ listesine Türkiye'den iki aday

Sputnik Türkiye

Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği'nce hazırlanan ‘100 Jeolojik Miras’ listesine Salda Gölü ve Nemrut Kalderası aday gösterildi. Geçen yıl Türkiye'den... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

jeoloji

salda gölü

nemrut dağı

nemrut kalderası

peri bacaları

nevşehir

pamukkale

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Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği'nce her sene ‘100 Jeolojik Miras’ listesi hazırlanıyor. Hazırlanan listede bu sene Türkiye'den iki coğrafi alandan iki yer aday gösterildi.'100 Jeolojik Miras' listesi için Türkiye'den Burdur'da bulunan Salda Gölü ve Bitlis'te bulunan Nemrut Kalderası (yanardağ ağzında oluşan çukurluk) aday gösterildi. Ağustos ayında açıklanacak olan listeye aday gösterilecek jeosit alanlarını belirlemek için Türkiye içindeki 171 yer belirlendi. Yetkililer, “100 yer belirlemek için bir araya gelmiştik ama öyle çok sayıda yer var ki liste 171 oldu. Biz üzerimize düşeni yaptık. Şimdi sıra bu çok önemli yerlerin tanıtımını yapacak olan yerel yönetimlerde” diye konuştu.Geçen yıl Türkiye'den listeye giren yerler nerelerdi?Geçen yıl hazırlanmış listeye Türkiye’den Nevşehir Peribacaları ve Pamukkale Travertenleri girmişti. Bu yıl Salda Gölü ve Nemrut Kalderası listeye aday gösterildi

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türkiye

salda gölü

nemrut dağı

nevşehir

pamukkale

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