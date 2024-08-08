https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/cumhurbaskani-erdogan-katar-emiri-al-sani-ile-bir-araya-geldi-1086644853.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştirdi. 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T17:31+0300

2024-08-08T17:31+0300

2024-08-08T17:48+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

katar emiri şeyh temim bin hamed el sani

türkiye

katar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/08/1086644143_0:305:3099:2048_1920x0_80_0_0_510433aa349346596c76d781616ca30c.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kapısında karşıladı. Erdoğan ve Al Sani, daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Görüşme, 2.5 saat sürdü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastıyla ateşkese niyetli olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu, Türkiye'nin bölgeye kalıcı barış ve huzuru getirici çözüm için çalışmaya devam ettiğini, Katar ile sonuç alıcı gayretleri artırma niyetinde olduklarını ifade etti.Erdoğan, İsrail'in hem Filistin toprakları hem de Lübnan'daki saldırıları ile bölgede gerilimi artırmaya çalıştığını, son günlerde iyice artan İsrail saldırganlığını durdurmak için uluslararası toplumun etkin adımlar atması gerektiğini belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Katar ile ekonomik ilişkiler başta olmak üzere siyasi, askeri, ticari ve kültürel alanlarda işbirliğini ileri noktalara taşıma kararlığının tam olduğunu, atılacak adımlarla iki ülke arasındaki dayanışmanın perçinleneceğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/erdogan-venezuella-cumhurbaskani-maduro-ile-telefonda-gorustu-1086607419.html

katar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, katar emiri şeyh temim bin hamed el sani, türkiye, katar