https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/cumhurbaskani-erdogan-katar-emiri-al-sani-ile-bir-araya-geldi-1086644853.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştirdi. 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T17:31+0300
2024-08-08T17:31+0300
2024-08-08T17:48+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
katar emiri şeyh temim bin hamed el sani
türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kapısında karşıladı. Erdoğan ve Al Sani, daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Görüşme, 2.5 saat sürdü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastıyla ateşkese niyetli olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu, Türkiye'nin bölgeye kalıcı barış ve huzuru getirici çözüm için çalışmaya devam ettiğini, Katar ile sonuç alıcı gayretleri artırma niyetinde olduklarını ifade etti.Erdoğan, İsrail'in hem Filistin toprakları hem de Lübnan'daki saldırıları ile bölgede gerilimi artırmaya çalıştığını, son günlerde iyice artan İsrail saldırganlığını durdurmak için uluslararası toplumun etkin adımlar atması gerektiğini belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Katar ile ekonomik ilişkiler başta olmak üzere siyasi, askeri, ticari ve kültürel alanlarda işbirliğini ileri noktalara taşıma kararlığının tam olduğunu, atılacak adımlarla iki ülke arasındaki dayanışmanın perçinleneceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/erdogan-venezuella-cumhurbaskani-maduro-ile-telefonda-gorustu-1086607419.html
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recep tayyip erdoğan, katar emiri şeyh temim bin hamed el sani, türkiye, katar
recep tayyip erdoğan, katar emiri şeyh temim bin hamed el sani, türkiye, katar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi
17:31 08.08.2024 (güncellendi: 17:48 08.08.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kapısında karşıladı. Erdoğan ve Al Sani, daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Görüşme, 2.5 saat sürdü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastıyla ateşkese niyetli olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu, Türkiye'nin bölgeye kalıcı barış ve huzuru getirici çözüm için çalışmaya devam ettiğini, Katar ile sonuç alıcı gayretleri artırma niyetinde olduklarını ifade etti.
Erdoğan, İsrail'in hem Filistin toprakları hem de Lübnan'daki saldırıları ile bölgede gerilimi artırmaya çalıştığını, son günlerde iyice artan İsrail saldırganlığını durdurmak için uluslararası toplumun etkin adımlar atması gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Katar ile ekonomik ilişkiler başta olmak üzere siyasi, askeri, ticari ve kültürel alanlarda işbirliğini ileri noktalara taşıma kararlığının tam olduğunu, atılacak adımlarla iki ülke arasındaki dayanışmanın perçinleneceğini söyledi.