https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/erdogan-venezuella-cumhurbaskani-maduro-ile-telefonda-gorustu-1086607419.html
Erdoğan, Venezüella Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü
Erdoğan, Venezüella Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezüella Cumhurbaşkanı Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ülkedeki seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, İsrail... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T20:21+0300
2024-08-07T20:21+0300
2024-08-07T20:39+0300
dünya
venezüella
nicolas maduro
recep tayyip erdoğan
telefon görüşmesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezüella Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Venezüella ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, seçimlerin hayırlara vesile olması temennisini dile getirirken, Türkiye’nin Venezüella'daki diyalog sürecine destek vermeye devam edeceğini, Venezüella halkına huzur, refah ve esenlik dileklerini ifade etti.Erdoğan, İsrail zulmüne karşı Venezüella'nın Filistin'e yönelik desteğini ise takdirle karşıladığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/iran-bmgknin-tepkisizligi-nedeniyle-israile-yanit-vermek-zorundayiz-1086607239.html
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venezüella, nicolas maduro, recep tayyip erdoğan, telefon görüşmesi
venezüella, nicolas maduro, recep tayyip erdoğan, telefon görüşmesi
Erdoğan, Venezüella Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü
20:21 07.08.2024 (güncellendi: 20:39 07.08.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezüella Cumhurbaşkanı Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ülkedeki seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, İsrail zulmüne karşı Venezüella'nın Filistin'e yönelik desteğini ise takdirle karşıladığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezüella Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Venezüella ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, seçimlerin hayırlara vesile olması temennisini dile getirirken, Türkiye’nin Venezüella'daki diyalog sürecine destek vermeye devam edeceğini, Venezüella halkına huzur, refah ve esenlik dileklerini ifade etti.
Erdoğan, İsrail zulmüne karşı Venezüella'nın Filistin'e yönelik desteğini ise takdirle karşıladığını belirtti.