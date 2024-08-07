https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/erdogan-venezuella-cumhurbaskani-maduro-ile-telefonda-gorustu-1086607419.html

Erdoğan, Venezüella Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü

Erdoğan, Venezüella Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezüella Cumhurbaşkanı Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ülkedeki seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, İsrail... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T20:21+0300

2024-08-07T20:21+0300

2024-08-07T20:39+0300

dünya

venezüella

nicolas maduro

recep tayyip erdoğan

telefon görüşmesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezüella Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Venezüella ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, seçimlerin hayırlara vesile olması temennisini dile getirirken, Türkiye’nin Venezüella'daki diyalog sürecine destek vermeye devam edeceğini, Venezüella halkına huzur, refah ve esenlik dileklerini ifade etti.Erdoğan, İsrail zulmüne karşı Venezüella'nın Filistin'e yönelik desteğini ise takdirle karşıladığını belirtti.

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venezüella, nicolas maduro, recep tayyip erdoğan, telefon görüşmesi