CHP lideri Özel: Çok şey öğrenerek buradan İstanbul'a, Ankara'ya, Türkiye'ye dönüyoruz
© AA / CHPYavaş, Özel ve İmamoğlu
© AA / CHP
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Paris'teki İstanbul Evi'nde gençlerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özel " Biz buraya, burada geçirdiğimiz birkaç günlük sürede, olimpiyatın insanlığa kattıklarını aramızda konuşarak, çok şey öğrenerek buradan İstanbul'a, Ankara'ya, Türkiye'ye dönüyoruz" açıklamasında bulundu.
CHP'den yapılan açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'un 2036 Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapması için yürütülen çalışmalar kapsamında Paris'teki İstanbul Evi'nde gençlerle bir araya geldiği belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da yer aldığı etkinlikte konuşan Özel, "Sonuç ne olursa olsun, çok önemli bir iş yapıyorlar. Biz buraya, burada geçirdiğimiz birkaç günlük sürede, olimpiyatın insanlığa kattıklarını aramızda konuşarak, çok şey öğrenerek buradan İstanbul'a, Ankara'ya, Türkiye'ye dönüyoruz" ifadelerini kullandı.
'Kız Kulesi'nin üzerinde olimpiyat ateşinin yandığını hayal etmek gerçekten uzak hayal değil'
Türkiye'nin tanıtımı için ve Türkiye'nin olimpiyat iddiasını ortaya koymak için geçmişte de önemli çabalar gösterildiğine işaret eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Emek veren herkese teşekkür ediyoruz ancak bu kez gerçekten çok büyük bir ciddiyetle ve olması gerektiği gibiydi hatta alışılmışın çok üstünde bir emek ve gayret var. Ben bunun için hem Ekrem Başkan'a hem çok kıymetli ekibine özel olarak teşekkür ediyorum. O olimpiyatın beş kıtayı temsil eden halkalarını İstanbul'da, Avrupa'yla Asya'yı birleştiren Boğaz Köprüsü'nün üzerinde görmek, bir diğerinde paralimpik oyunları sembolünü görmek, Kız Kulesi'nin üzerinde olimpiyat ateşinin yandığını hayal etmek gerçekten uzak hayaller değil. Aynı Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olma hedefinin aslında gerçekten istenirse uzak bir hayal olmadığı gibi."
Dünyanın güçlü ülkelerinin Türkiye üzerinde hayal kurmasının normal bir şey olduğunu ifade eden Özel, "Bunda endişelenecek bir şey yok ama dünyanın bütün ülkelerinin Türkiye'de hayal kurmasından daha tehlikelisi, Türkiye'nin gençlerinin dünyanın diğer ülkelerinde hayal kurmasıdır" dedi.
Özgür Özel açıklamasına şu ifadelerle devam etti:
"Onun için biz, Türkiye'nin Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olmasını, gençlerimizi vizesiz şekilde bütün Avrupa'yı, bütün dünyayı gezmesini, isteyenin istediği zaman gidip eğitim için, kültür sanat için, spor için dünyanın her yerinde olmasını, istediği kadar yaşamasını ama daha sonra memleketine, dönülecek bir memleketinin olmasını ve orada ülkemize katkı sağlayarak mutlu bir şekilde, varlıklı bir şekilde yaşayacakları bir Türkiye'yi hayal ediyoruz. Bu hayali gençlerimize kurduramazsak beka sorunu budur."