https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/chp-lideri-ozel-cok-sey-ogrenerek-buradan-istanbula-ankaraya-turkiyeye-donuyoruz-1086653415.html

CHP lideri Özel: Çok şey öğrenerek buradan İstanbul'a, Ankara'ya, Türkiye'ye dönüyoruz

CHP lideri Özel: Çok şey öğrenerek buradan İstanbul'a, Ankara'ya, Türkiye'ye dönüyoruz

Sputnik Türkiye

Paris'teki İstanbul Evi'nde gençlerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özel " Biz buraya, burada geçirdiğimiz birkaç günlük sürede, olimpiyatın insanlığa... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T20:39+0300

2024-08-08T20:39+0300

2024-08-08T20:39+0300

politika

özgür özel

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olimpiyatlar

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CHP'den yapılan açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'un 2036 Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapması için yürütülen çalışmalar kapsamında Paris'teki İstanbul Evi'nde gençlerle bir araya geldiği belirtildi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da yer aldığı etkinlikte konuşan Özel, "Sonuç ne olursa olsun, çok önemli bir iş yapıyorlar. Biz buraya, burada geçirdiğimiz birkaç günlük sürede, olimpiyatın insanlığa kattıklarını aramızda konuşarak, çok şey öğrenerek buradan İstanbul'a, Ankara'ya, Türkiye'ye dönüyoruz" ifadelerini kullandı.'Kız Kulesi'nin üzerinde olimpiyat ateşinin yandığını hayal etmek gerçekten uzak hayal değil'Türkiye'nin tanıtımı için ve Türkiye'nin olimpiyat iddiasını ortaya koymak için geçmişte de önemli çabalar gösterildiğine işaret eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:Dünyanın güçlü ülkelerinin Türkiye üzerinde hayal kurmasının normal bir şey olduğunu ifade eden Özel, "Bunda endişelenecek bir şey yok ama dünyanın bütün ülkelerinin Türkiye'de hayal kurmasından daha tehlikelisi, Türkiye'nin gençlerinin dünyanın diğer ülkelerinde hayal kurmasıdır" dedi.Özgür Özel açıklamasına şu ifadelerle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/ibbden-paristeki-istanbul-evi-aciklamasi-masraflar-sponsorlarin-sartsiz-bagisi-ile-karsilandi-1086641156.html

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özgür özel, paris, olimpiyatlar, cumhuriyet halk partisi (chp), chp