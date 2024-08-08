https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/bulgaristanda-okullarda-lgbt-propagandasi-yasaklandi-ellerinizi-cocuklarin-uzerinden-cekin-1086653231.html

Bulgaristan'da okullarda LGBT propagandası yasaklandı: 'Ellerinizi çocukların üzerinden çekin'

Bulgaristan'da okullarda LGBT propagandası yasaklandı: 'Ellerinizi çocukların üzerinden çekin'

Sputnik Türkiye

Bulgaristan Parlamentosu, okullarda LGBT propagandasını yasaklayan yasal düzenlemeyi kabul etti. 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T20:30+0300

2024-08-08T20:30+0300

2024-08-08T20:32+0300

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avrupalı gelişimi için vatandaşlar (gerb)

gerb

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Parlamento'da, Vozrojdeniye Partisi tarafından önerilen eğitim yasasında değişiklik öngören düzenleme görüşüldü.Yapılan oylamada, yasal değişiklik teklifi 8'e karşı 154 oyla kabul edildi.9 milletvekili çekimser oy kullandı.Kanun değişikliğiyle, okullarda LGBT propagandası yapılması ve 'biyolojik olmayan cinsel yönelim' konusunun işlenmesi yasaklandı.Kabul edilen metinde, "Farklı cinsiyet kimliği tanımlarıyla ilgili fikir ve görüşlerin doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir şekilde propaganda, tanıtım ve kışkırtılması yasaklanmıştır" ifadesi yer aldı.Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) Lideri Korneliya Ninova, düzenlemeyle ülkedeki LGBT lobisinin etkisinin azalacağını söyledi.Ninova, parlamentonun İstanbul Sözleşmesi'ni de onaylamadığını anımsatarak, "Çocuklara dokunmayın. Ellerinizi Bulgar çocuklarının üzerinden çekin" dedi.Ninova, Bulgaristan Anayasa Mahkemesi, Ortodoks Kilisesi, Müslümanların Başmüftülüğü ve diğer kurumsal otoritelerin İstanbul Sözleşmesi'ne karşı kesin tavır aldıklarını anımsattı.'AB değerleri' Doğu Avrupa'da 'darbe' mi alıyor?Söz konusu değişiklik yalnızca Avrupa'nın 'sağcı' olarak ifade ettiği partiler tarafından değil, aynı zamanda AB yanlısı Bulgaristan'ın Avrupa Gelişimi için Vatandaşlar (GERB) partisi tarafından da desteklendi.Yasanın kabul edilmesi hususu LGBT savunucuları tarafından şimdiden sert eleştirilere maruz kalırken, bir grup yasayı LGBT haklarına saldırı olarak nitelendirdi. Grup ayrıca değişikliğin Avrupa Birliği tarafından desteklenen değerlerle çeliştiği konusunda açıklama yaptı.Bulgaristan medyası söz konusu yasa girişiminin halk tarafından takdir edildiğini vurgularken Bulgaristan'ın çocuklara yönelik LGBT propagandasını yasaklamasıyla 'AB değerlerinin' Doğu Avrupa'daki genişlemesinin 'darbe' aldığının da altı çizildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/putin-imzaladi-rusyada-medya-ve-internet-araciligiyla-uyusturucu-propagandasi-yasaklandi-1086643279.html

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bulgaristan, lgbt, yasak, propaganda, çocuk, okul, avrupalı gelişimi için vatandaşlar (gerb), gerb