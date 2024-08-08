Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay: Van Gölü'nün isminin Bitlis Denizi olması lazım

"Van Gölü'nün isminin Bitlis Denizi olması lazım. Çünkü Van Gölü'nün 3'te 2'si Bitlis sahili. Ahlat, Adlicevaz, Tatvan'da; Kadastro sınırı da bizde. Onun için bizim Van Gölü'nün isminin değişmesi ve Bitlis Denizi olması lazım diye düşünüyoruz."