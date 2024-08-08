https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/bitlis-belediye-baskani-tanglay-van-golunun-isminin-bitlis-denizi-olmasi-lazim-1086655251.html
Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay: Van Gölü'nün isminin Bitlis Denizi olması lazım
Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay: Van Gölü'nün isminin Bitlis Denizi olması lazım
Sputnik Türkiye
Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 'Van Gölü'nün adının değişmesi ve yeni isminin 'Bitlis Denizi' olması gerektiğini söyleyerek, 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T21:31+0300
2024-08-08T21:31+0300
2024-08-08T21:31+0300
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van gölü
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Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Van Gölü'nün üçte ikisinin Bitlis 'sahilinde' bulunduğunu, bu nedenle gölün isminin 'Bitlis Denizi' olarak değişmesi gerektiğini söyledi. Dijital yayıncı Adem Metan'ın sosyal medya platformu X'te yayımladığı videoda, Tanğlay, konuyla ilgili "Tartışmalar güzeldir, doğruyu buluruz" diyerek şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/1085343659.html
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bitlis, van gölü, van gölü, bitlis valiliği
bitlis, van gölü, van gölü, bitlis valiliği
Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay: Van Gölü'nün isminin Bitlis Denizi olması lazım
Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 'Van Gölü'nün adının değişmesi ve yeni isminin 'Bitlis Denizi' olması gerektiğini söyleyerek,
Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Van Gölü'nün üçte ikisinin Bitlis 'sahilinde' bulunduğunu, bu nedenle gölün isminin 'Bitlis Denizi' olarak değişmesi gerektiğini söyledi.
Dijital yayıncı Adem Metan'ın sosyal medya platformu X'te yayımladığı videoda, Tanğlay, konuyla ilgili "Tartışmalar güzeldir, doğruyu buluruz" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Van Gölü'nün isminin Bitlis Denizi olması lazım. Çünkü Van Gölü'nün 3'te 2'si Bitlis sahili. Ahlat, Adlicevaz, Tatvan'da; Kadastro sınırı da bizde. Onun için bizim Van Gölü'nün isminin değişmesi ve Bitlis Denizi olması lazım diye düşünüyoruz."