https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/1085343659.html

Bitlis'te sürülerin yayla yolculuğu

Bitlis'te sürülerin yayla yolculuğu

Sputnik Türkiye

Bitlis'in Tatvan ilçesinde besiciler ve çobanlar, hayvanlarının sıcak havadan etkilenmemesi için yaz dönemini Nemrut Dağı eteklerindeki verimli yayla ve... 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T02:52+0300

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multimedya

fotoğraf

bitlis

koyun

köy

tatvan

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İlçeye bağlı Kıyıdüzü köyünde binlerce koyunu süt sağımı için köye getiren çobanlar, sağımın ardından gün batımına doğru sönmüş bir volkanik dağ olan Nemrut Dağı eteklerine doğru 7 kilometrelik tozlu yolculuğa başlıyor.

bitlis

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Sputnik Türkiye

фото, fotoğraf, bitlis, koyun, köy, tatvan