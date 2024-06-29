Bitlis'te sürülerin yayla yolculuğu

İlçeye bağlı Kıyıdüzü köyünde binlerce koyunu süt sağımı için köye getiren çobanlar, sağımın ardından gün batımına doğru sönmüş bir volkanik dağ olan Nemrut Dağı eteklerine doğru 7 kilometrelik tozlu yolculuğa başlıyor.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde besiciler ve çobanlar, hayvanlarının sıcak havadan etkilenmemesi için yaz dönemini Nemrut Dağı eteklerindeki verimli yayla ve meralarda geçiriyor.
İlçeye bağlı Kıyıdüzü köyünde binlerce koyunu süt sağımı için köye getiren çobanlar, sağımın ardından gün batımına doğru sönmüş bir volkanik dağ olan Nemrut Dağı eteklerine doğru 7 kilometrelik tozlu yolculuğa başlıyor.