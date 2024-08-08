Bakan Kurum: Yarısı Bizden kampanyamızda tarih kısıtlamasını kaldırıyoruz

© AA / Mehmet Akif Parlak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (ortada), Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde deprem konutların yapıldığı rezerv alanında açıklamada bulundu. Bakan Kurum'a, Gaziantep Valisi Kemal Çeber (solda) ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (sağda) de eşlik etti.