https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/bakan-kurum-yarisi-bizden-kampanyamizda-tarih-kisitlamasini-kaldiriyoruz-1086639542.html
Bakan Kurum: Yarısı Bizden kampanyamızda tarih kısıtlamasını kaldırıyoruz
Bakan Kurum: Yarısı Bizden kampanyamızda tarih kısıtlamasını kaldırıyoruz
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Yarısı Bizden’de yeni başvuru dönemini başlatıyoruz. Artık Yarısı Bizden kampanyamızda tarih... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
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2024-08-08T16:21+0300
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murat kurum, son dakika
Bakan Kurum: Yarısı Bizden kampanyamızda tarih kısıtlamasını kaldırıyoruz
16:14 08.08.2024 (güncellendi: 16:21 08.08.2024)
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Yarısı Bizden’de yeni başvuru dönemini başlatıyoruz. Artık Yarısı Bizden kampanyamızda tarih kısıtlamasını kaldırıyoruz. 39 ilçemizde, vatandaşımızın süresiz başvuru yapmasının önünü açıyoruz" açıklamasında bulundu.