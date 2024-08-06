https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/bakan-isikhandan-belediyelerin-sgk-borclarina-iliskin-aciklama-basvurular-oldu-1086558691.html

Bakan Işıkhan’dan belediyelerin SGK borçlarına ilişkin açıklama: 'Başvurular oldu'

Bakan Işıkhan’dan belediyelerin SGK borçlarına ilişkin açıklama: 'Başvurular oldu'

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin SGK borcuna ilişkin, "Belediyelerden yapılandırma, taksit yapma gibi seçenekler doğrultusunda... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T20:00+0300

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türkiye

vedat işıkhan

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

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Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Belediyelerin SGK borçlarına ilişkin bir soru üzerine Bakan Işıkhan, "Ödeme talebinde bulunanlar oldu, o gün Sayın Cumhurbaşkanı'mız, (TBMM) Grup Toplantısı'nda yapmış olduğu açıklamadan sonra biz de gerekli açıklamaları yaptık. Belediyelere yapılandırma, taksit yapma gibi seçenekler doğrultusunda bize başvurular oldu. Sayının gün geçtikçe artacağını düşünüyoruz. Ortalama bir rakam henüz belli değil ama özellikle il müdürlüklerimize belediyelerimizin başvuruları söz konusu" ifadelerini kullandı.Gün geçtikçe daha çok belediyenin özellikle prim borçlarının yapılandırılması için başvuruda bulunacağını aktaran Işıkhan, "Ödeme sürecinde önce bildirimde bulunuyoruz, ondan sonra başvuranlara, 'Birlikte ne yapabiliriz, nasıl taksitlendirebiliriz?' konulu çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.Bir gazetecinin, Bakanlığın bazı belediyelerin işten çıkarılan işçilerle ilgili müfettiş görevlendirildiğini hatırlatması üzerine Işıkhan, "Rehberlik Teftiş Başkanlığımız aracılığı ile bize gelen her türlü şikayeti değerlendirmekte ve anında müfettiş görevlendirmekteyiz." dedi.

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vedat işıkhan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, cumhurbaşkanlığı külliyesi, borç