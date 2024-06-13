https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/guney-afrikada-maymun-cicegi-virusunden-ikinci-olum-vakasi-1084800085.html
Güney Afrika'da maymun çiçeği virüsünden ikinci ölüm vakası
Güney Afrika'da maymun çiçeği virüsünden ikinci ölüm vakası
Sputnik Türkiye
Güney Afrika'da çiçek hastalığı ile benzerlik taşıyan maymun çiçeği virüsü nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 2'ye yükseldi. 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T12:18+0300
2024-06-13T12:18+0300
2024-06-13T12:18+0300
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salgın
güney afrika
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maymun çiçeği virüsü
yüksek ateş
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Güney Afrika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, maymun çiçeği virüsüne yakalanan 1 hastanın daha hayatını kaybettiği bildirildi.Yaygın lezyon, baş ağrısı, yorgunluk, ağız ülseri, kas ve boğaz ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurduktan sonra dün test sonucu pozitif çıkan 38 yaşındaki hastanın aynı gün yaşamını yitirdiği aktarıldı.Böylece maymun çiçeği virüsünden can kaybının 2'ye, vaka sayısının da 6'ya yükseldiği kaydedildi.İlk ölüm dün görülmüştüÖte yandan Güney Afrika Sağlık Bakanı Joe Phaahla dün yaptığı açıklamada, 37 yaşındaki bir erkeğin maymun çiçeği virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini, virüsten ilk ölümden kayıtlara geçtiğini duyurmuştu.Phaahla, vakaların şu anda salgının yaşandığı ülkelere seyahat geçmişi olmayan 30-39 yaş arasındaki erkeklerde görüldüğünü, bunun da virüsün yerel olarak bulaştığını gösterdiğini vurguladı.Çiçek hastalığı ile benzerlik taşıyan maymun çiçeği virüsü buluşan hastalarda yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrıları, üşüme ve titreme, ciltte döküntü gibi belirtiler görülüyor.
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salgın hastalık, salgın, güney afrika, maymun, maymun çiçeği virüsü, yüksek ateş
salgın hastalık, salgın, güney afrika, maymun, maymun çiçeği virüsü, yüksek ateş
Güney Afrika'da maymun çiçeği virüsünden ikinci ölüm vakası
Güney Afrika'da çiçek hastalığı ile benzerlik taşıyan maymun çiçeği virüsü nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 2'ye yükseldi.
Güney Afrika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, maymun çiçeği virüsüne yakalanan 1 hastanın daha hayatını kaybettiği bildirildi.
Yaygın lezyon, baş ağrısı, yorgunluk, ağız ülseri, kas ve boğaz ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurduktan sonra dün test sonucu pozitif çıkan 38 yaşındaki hastanın aynı gün yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Böylece maymun çiçeği virüsünden can kaybının 2'ye, vaka sayısının da 6'ya yükseldiği kaydedildi.
Öte yandan Güney Afrika Sağlık Bakanı Joe Phaahla dün yaptığı açıklamada, 37 yaşındaki bir erkeğin maymun çiçeği virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini, virüsten ilk ölümden kayıtlara geçtiğini duyurmuştu.
Phaahla, vakaların şu anda salgının yaşandığı ülkelere seyahat geçmişi olmayan 30-39 yaş arasındaki erkeklerde görüldüğünü, bunun da virüsün yerel olarak bulaştığını gösterdiğini vurguladı.
Çiçek hastalığı ile benzerlik taşıyan maymun çiçeği virüsü buluşan hastalarda yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrıları, üşüme ve titreme, ciltte döküntü gibi belirtiler görülüyor.