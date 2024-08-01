https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/moskova-buyukelcisi-bilgic-ile-gorusen-putinin-danismani-ortakligimiz-bizim-icin-elzem-1086408199.html
Moskova Büyükelçisi Bilgiç ile görüşen Putin’in danışmanı: ‘Ortaklığımız bizim için elzem’
Moskova Büyükelçisi Bilgiç ile görüşen Putin’in danışmanı: ‘Ortaklığımız bizim için elzem’
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı Anton Kobyakov, Türkiye ile ortaklığın Rusya... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T15:09+0300
2024-08-01T15:09+0300
2024-08-01T15:11+0300
dünya
rusya
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tanju bilgiç
anton kobyakov
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Kobyakov ve Bilgiç, başkent Moskova’da gerçekleşen görüşmede, BRICS ve Avrasya Ekonomi Topluluğu formatlarındaki çok taraflı uluslararası etkinlikler çerçevesinde işbirliği alanlarını ele aldı.Görüşmede konuşan Kobyakov, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminde önemli artış olduğunu ve bunun da iki ülke için kilit alanlarda işbirliğinin daha da genişletilmesi potansiyelini yarattığını vurgularken, “Bu bağlamda, Türkiye'nin Avrasya ekonomik alanına ekonomik katılımı konusu objektif olarak gündeme getirilmektedir. Türkiye ile ortaklık Rusya için elzemdir ve bu nedenle mevcut etkileşim biçimlerini genişletmek, Rus ve Türk işletmelerini üretim ve lojistik zincirlerine entegre ederek en büyük sinerjiyi elde etmek önemlidir” ifadelerini kullandı.Kobyakov ve Bilgiç, mevcut koşullar altında Avrasya için önemli en büyük iş platformlarını kullanarak karşılıklı yatırım ve ticaret fırsatlarını daha aktif şekilde geliştirmenin önemine vurgu yaparken, bu bağlamda taraflar, Türkiye’nin 17-18 Ekim tarihlerinde Moskova'da düzenlenecek BRICS İş Forumu'na ve 22-24 Ekim 2024 tarihlerinde Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılımının önemine değindi.Görüşmede söz alan Bilgiç, Türkiye'nin hem BRICS hem de Avrasya Ekonomi Topluluğu ülkeleri ile işbirliği için büyük potansiyele sahip önemli bir bölgesel oyuncu olduğuna vurgu yaparak, “Bu birliklere büyük önem atfetmekte, Avrasya coğrafyasında Rusya ile ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesi ve uluslararası ticaretin geliştirilmesi için büyük fırsatlar görmekteyiz. İlgiyle takip ettiğimiz Kazan'daki BRICS Zirvesi'nin, tarafların çıkarlarına karşılıklı saygı temelinde uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi açısından öneminin farkındayız” diye konuştu.Taraflar, modern koşullarda Avrasya bölgesine yönelik en büyük iş platformlarını kullanarak karşılıklı yatırım ve ticaret fırsatlarını daha aktif bir şekilde geliştirmenin gerektiği konusunda iki tarafın da hemfikir olduğuna değinirken, iki ülke arasındaki ilişkilerde var olan önemli potansiyelin yanı sıra, düzenlediği etkinlikler sayesinde alanında uzman yatırımcıları bir araya getiren Rus hükümetine bağlı Roscongress Vakfı’nın sunduğu fırsatlar göz önüne alındığında, Türk iş dünyası temsilcilerinin Doğu Ekonomik Forumu, Rusya Enerji Haftası ve Kafkasya Yatırım Forumu gibi dev etkinliklere katılımının genişletilmesi de masaya yatırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/rusyanin-2024teki-brics-baskanligi-cercevesinde-250den-fazla-etkinlik-duzenlenecek-1085784100.html
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rusya, türkiye, tanju bilgiç, anton kobyakov, işbirliği, ticaret, brics, roscongress vakfı
rusya, türkiye, tanju bilgiç, anton kobyakov, işbirliği, ticaret, brics, roscongress vakfı
Moskova Büyükelçisi Bilgiç ile görüşen Putin’in danışmanı: ‘Ortaklığımız bizim için elzem’
15:09 01.08.2024 (güncellendi: 15:11 01.08.2024)
Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı Anton Kobyakov, Türkiye ile ortaklığın Rusya için elzem olduğunu vurguladı.
Kobyakov ve Bilgiç, başkent Moskova’da gerçekleşen görüşmede, BRICS ve Avrasya Ekonomi Topluluğu formatlarındaki çok taraflı uluslararası etkinlikler çerçevesinde işbirliği alanlarını ele aldı.
Görüşmede konuşan Kobyakov, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminde önemli artış olduğunu ve bunun da iki ülke için kilit alanlarda işbirliğinin daha da genişletilmesi potansiyelini yarattığını vurgularken, “Bu bağlamda, Türkiye'nin Avrasya ekonomik alanına ekonomik katılımı konusu objektif olarak gündeme getirilmektedir. Türkiye ile ortaklık Rusya için elzemdir ve bu nedenle mevcut etkileşim biçimlerini genişletmek, Rus ve Türk işletmelerini üretim ve lojistik zincirlerine entegre ederek en büyük sinerjiyi elde etmek önemlidir” ifadelerini kullandı.
Kobyakov ve Bilgiç, mevcut koşullar altında Avrasya için önemli en büyük iş platformlarını kullanarak karşılıklı yatırım ve ticaret fırsatlarını daha aktif şekilde geliştirmenin önemine vurgu yaparken, bu bağlamda taraflar, Türkiye’nin 17-18 Ekim tarihlerinde Moskova'da düzenlenecek BRICS İş Forumu'na ve 22-24 Ekim 2024 tarihlerinde Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılımının önemine değindi.
Görüşmede söz alan Bilgiç, Türkiye'nin hem BRICS hem de Avrasya Ekonomi Topluluğu ülkeleri ile işbirliği için büyük potansiyele sahip önemli bir bölgesel oyuncu olduğuna vurgu yaparak, “Bu birliklere büyük önem atfetmekte, Avrasya coğrafyasında Rusya ile ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesi ve uluslararası ticaretin geliştirilmesi için büyük fırsatlar görmekteyiz. İlgiyle takip ettiğimiz Kazan'daki BRICS Zirvesi'nin, tarafların çıkarlarına karşılıklı saygı temelinde uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi açısından öneminin farkındayız” diye konuştu.
Taraflar, modern koşullarda Avrasya bölgesine yönelik en büyük iş platformlarını kullanarak karşılıklı yatırım ve ticaret fırsatlarını daha aktif bir şekilde geliştirmenin gerektiği konusunda iki tarafın da hemfikir olduğuna değinirken, iki ülke arasındaki ilişkilerde var olan önemli potansiyelin yanı sıra, düzenlediği etkinlikler sayesinde alanında uzman yatırımcıları bir araya getiren Rus hükümetine bağlı Roscongress Vakfı’nın sunduğu fırsatlar göz önüne alındığında, Türk iş dünyası temsilcilerinin Doğu Ekonomik Forumu, Rusya Enerji Haftası ve Kafkasya Yatırım Forumu gibi dev etkinliklere katılımının genişletilmesi de masaya yatırıldı.