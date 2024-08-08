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Kart borcunu ödeyemeyenler arttı: ‘Bunlar, ekonomide tıkanmanın nelere mal olacağını gösteriyor’

Kart borcunu ödeyemeyenler arttı: ‘Bunlar, ekonomide tıkanmanın nelere mal olacağını gösteriyor’

Sputnik Türkiye

Güçlü Özgan, Yeri ve Zamanı programında yaptığı değerlendirmelerle, Türkiye ekonomisindeki son durumu gözler önüne serdi. Krediye ulaşmanın başlı başına bir... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T09:05+0300

2024-08-08T09:05+0300

2024-08-08T16:02+0300

yeri ve zamani

radyo

radyo

kredi kartı

atm

banka

piyasa

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Kart borcunu ödeyemeyenler arttı: ‘Bunlar, ekonomide tıkanmanın nelere mal olacağını gösteriyor’ Sputnik Türkiye Kart borcunu ödeyemeyenler arttı: ‘Bunlar, ekonomide tıkanmanın nelere mal olacağını gösteriyor’

Yılın ilk 6 ayında kredi kartı borcunu ödemediği için yasal takibe alınan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artış gösterdi. Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında konuşan gazeteci Güçlü Özgan, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin yaptığı açıklamaya ilişkin, “645 bin 474 kredi kartının borcu ödemedi. Bireysel krediler için de aynı durum geçerli. Bunlar, ekonomide bir tıkanmanın nasıl yaşandığını ve bu tıkanmanın nelere mal olacağını bize gösteren veriler. Sadece haziran ayında 142 bin 28 kişi kredi kartı borcunu ödeyemedi. Hükümetin, enflasyonun düşürülmesi için alım gücünün kısaltılması gibi bir hedefi var. Krediye ulaşmak da başlı başına bir sorun haline geldi.” dedi. ATM’lerde yeni dönem Automatic Teller Machine'de (ATM) kullanılabilecek banknotlarla ilgili kararlara da değinen Özgan, 500 liralık ya da bin liralık banknotların artık çıkmak zorunda olduğunu söyledi. 50 liranın da ATM’lerde kullanılamayacağı iddialarının gündeme geldiğini belirten Özgan, “Merkez Bankası da bu gerçekliğe kulağını kapatmış değil ama geç kalınmış bir adım. Türkiye ekonomisinin çok da parlak olmadığını gösteren başlıklar bunlar.” dedi.

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2024

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Güçlü Özgan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg

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