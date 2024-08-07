https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/zeynep-yetgil-5-0-ondeyken-ceyrek-final-macini-kaybetti-1086588488.html
Zeynep Yetgil 5-0 öndeyken Alman rakibine mağlup oldu
Zeynep Yetgil 5-0 öndeyken Alman rakibine mağlup oldu
Sputnik Türkiye
Milli güreşçi Zeynep Yetgil, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar güreş 53 kiloda Alman rakibi karşısında 5-0 avantajlı durumdayken tuşla mağlup oldu. 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T14:59+0300
2024-08-07T14:59+0300
2024-08-07T15:01+0300
spor
zeynep yetgil
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olimpiyatlar
paris
mağlup
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Zeynep Yetgil çeyrek final maçını kaybetti.Kadınlar 53 kilo son 16 turunda Hindistanlı Antim Panghal'ı mağlup eden milli sporcu, çeyrek finalde Alman Annika Wendle ile karşı karşıya geldi.Zeynep Yetgil, müsabakada 5-0 öndeyken rakibine tuşla mağlup oldu.Milli sporcu, Alman güreşçinin finale kalması halinde bronz madalya için repesajda mücadele verecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/turkiye-italya-voleybol-yari-final-maci-ne-zaman-1086574477.html
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zeynep yetgil şanssız bir şekilde yenildi, zeynep yetgil nereli, zeynep yetgil güreş, zeynep yetgil olimpiyat, zeynep yetgil tuş, zeynep yetgil çeyrek final
zeynep yetgil şanssız bir şekilde yenildi, zeynep yetgil nereli, zeynep yetgil güreş, zeynep yetgil olimpiyat, zeynep yetgil tuş, zeynep yetgil çeyrek final
Zeynep Yetgil 5-0 öndeyken Alman rakibine mağlup oldu
14:59 07.08.2024 (güncellendi: 15:01 07.08.2024)
Milli güreşçi Zeynep Yetgil, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar güreş 53 kiloda Alman rakibi karşısında 5-0 avantajlı durumdayken tuşla mağlup oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Zeynep Yetgil çeyrek final maçını kaybetti.
Kadınlar 53 kilo son 16 turunda Hindistanlı Antim Panghal'ı mağlup eden milli sporcu, çeyrek finalde Alman Annika Wendle ile karşı karşıya geldi.
Zeynep Yetgil, müsabakada 5-0 öndeyken rakibine tuşla mağlup oldu.
Milli sporcu, Alman güreşçinin finale kalması halinde bronz madalya için repesajda mücadele verecek.