https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/zeynep-yetgil-5-0-ondeyken-ceyrek-final-macini-kaybetti-1086588488.html

Zeynep Yetgil 5-0 öndeyken Alman rakibine mağlup oldu

Zeynep Yetgil 5-0 öndeyken Alman rakibine mağlup oldu

Sputnik Türkiye

Milli güreşçi Zeynep Yetgil, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar güreş 53 kiloda Alman rakibi karşısında 5-0 avantajlı durumdayken tuşla mağlup oldu. 07.08.2024, Sputnik Türkiye

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2024-08-07T15:01+0300

spor

zeynep yetgil

güreş

olimpiyatlar

paris

mağlup

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Zeynep Yetgil çeyrek final maçını kaybetti.Kadınlar 53 kilo son 16 turunda Hindistanlı Antim Panghal'ı mağlup eden milli sporcu, çeyrek finalde Alman Annika Wendle ile karşı karşıya geldi.Zeynep Yetgil, müsabakada 5-0 öndeyken rakibine tuşla mağlup oldu.Milli sporcu, Alman güreşçinin finale kalması halinde bronz madalya için repesajda mücadele verecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/turkiye-italya-voleybol-yari-final-maci-ne-zaman-1086574477.html

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